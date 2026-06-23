Tres décadas después de haber revolucionado el teatro musical argentino con Drácula, el musical, Pepe Cibrián vuelve al universo que marcó a generaciones con Drácula II: Resurrección.

La nueva producción retoma la historia desde una mirada más madura y emocional, con una trama que transcurre años después de los acontecimientos originales y que explora temas como el amor eterno, la memoria y la redención.

La esperada secuela se presenta como una superproducción de gran escala, con formato inmersivo, una imponente carpa especialmente instalada en el Hipódromo de San Isidro y un despliegue técnico diseñado para sumergir al público en el universo de Transilvania desde el primer momento.

Con este estreno, Cibrián no solo celebra el legado de una de las obras más exitosas de la escena nacional, sino que también busca conectar con nuevas generaciones de espectadores. Desde Ciudad te mostramos las fotos de los looks de los famosos que dijeron presente en el evento.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE DRÁCULA II, RESURECCIÓN

Pepe Cibrián desembarca con Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Pepe Cibrián desembarca con Drácula II Resurrección y Graciela Alfano dijo presente (Foto: Movilpress).

Pepe Cibrián desembarca con Drácula II Resurrección y Georgina Barbarossa dijo presente (Foto: Movilpress).

Georgina Barbarossa en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Ingrid Grudke en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Nora Cárpena en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Coki Ramírez en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Locho en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Jimena La Torre en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en el estreno de Drácula II Resurrección (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.