La nueva producción retoma la historia desde una mirada más madura y emocional, con una trama que transcurre años después de los acontecimientos originales y que explora temas como el amor eterno, la memoria y la redención.
La esperada secuela se presenta como una superproducción de gran escala, con formato inmersivo, una imponente carpa especialmente instalada en el Hipódromo de San Isidro y un despliegue técnico diseñado para sumergir al público en el universo de Transilvania desde el primer momento.
Con este estreno, Cibrián no solo celebra el legado de una de las obras más exitosas de la escena nacional, sino que también busca conectar con nuevas generaciones de espectadores. Desde Ciudad te mostramos las fotos de los looks de los famosos que dijeron presente en el evento.