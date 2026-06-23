Los días y noches de Locho Loccisano chamuyando parecen haber quedado en el pasado, ya que el periodista de La Cocina Rebelde se mostró en público con su flamante pareja en la función de prensa de Drácula 2, Resurrección.

Tímida, la empleada de Kuarzo se puso colorada al sonreir ante la cámara de Ciudad en el Hipódromo de San Isidro mientras sostenía los pochocolos.

Si bien no hubo beso, las miradas cómplices fueron elocuentes, y uno de los indicios de lo bien que se llevan es que ambos fueron vestidos elegantes de total black.

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)

Quién es la mujer que domó el corazón de Locho

Agus es la mujer que enamoró a Lucas, al punto que hace una semana él mismo se hizo deshizo a carcajadas cuando Jimena Monteverde lo chicaneó con que “usa la ropa y maquillaje de su novia”.

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)

En ese momento, Locho había revelado risueño: “Hoy estoy vestido por Agustina Arias, la de comercial”.

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)

“Estoy maquillado y feliz por ella”, remató Locho Loccisano en una verdadera declaración de amor.

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)

Lucas Locho Loccsisano y Agustina, su novia, en la función de prensa de Drácula, Resurrección. (Foto: Movilpress)