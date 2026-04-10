Un momento de profunda emoción se vivió en La Mañana con Moria cuando Graciela Alfano se quebró en vivo al hablar de sus hijos, Nicolás, Francisco y Gonzalo, en medio de un debate sobre la exposición mediática.

Todo comenzó mientras en el programa analizaban la situación de Andrea del Boca en Gran Hermano y la posible participación de su hija, Anna. En ese contexto, Alfano llevó la conversación a su propia experiencia personal.

“A mí me parece tremendo. Mis hijos son profesionales, están en otro lugar, hacen otra cosa”, expresó, marcando la diferencia entre su carrera pública y la vida que eligieron sus hijos.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando, visiblemente conmovida, lanzó una confesión que sorprendió al panel: “Les pedí disculpas por haber hecho mi vida sin pensar en ellos cuando tomé mis decisiones”.

Graciela Alfano y sus hijos. Foto: web

GRACIELA ALFANO SE QUEBRÓ EN VIVO Y CONMOVIÓ AL HABLAR DE SUS HIJOS

Con la voz quebrada, profundizó aún más en su reflexión: “Creo que en ese momento les hice el peor daño que uno puede hacerle a un ser humano, que es invisibilizarlos, no tomarlos en cuenta”. A pesar de eso, destacó la fortaleza de sus hijos para salir adelante.

En su análisis, también puso el foco en las consecuencias de la exposición mediática: “A nuestros hijos les han robado la intimidad. Vienen, te sacan una foto, y entonces tienen un sufrimiento diferente”, sostuvo, dejando en evidencia el costado más duro de la fama.

Por último, Alfano fue contundente al opinar sobre el caso de Anna del Boca y su posible ingreso al reality: consideró que no sería una buena idea, especialmente en medio del conflicto familiar que involucra a Ricardo Biasotti.