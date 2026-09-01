Mientras continúa la polémica por el conflicto económico con su padre, Tini Stoessel mantiene el foco puesto en su carrera y ya se prepara para un nuevo desafío profesional. En LAM mostraron imágenes de la artista durante los ensayos para el show que brindará en Guadalajara, México, como parte de su gira internacional Futttura.

La presentación marcará el comienzo de una extensa serie de conciertos fuera de la Argentina. Después de Guadalajara, Tini tiene previsto continuar por Ciudad de México, Costa Rica, Miami, Colombia, Ecuador y Caracas, llevando su espectáculo por distintos puntos del continente.

LA CANCIÓN QUE TINI STOESSEL ELIGIÓ EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR

Más allá de las imágenes del ensayo, en el programa de Ángel de Brito hubo un detalle que llamó especialmente la atención: Tini decidió incluir “Me voy”, canción perteneciente a su álbum Un mechón de pelo, dentro del repertorio del concierto.

La elección no pasó inadvertida debido al momento personal que atraviesa la cantante y al enfrentamiento económico con Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo involucrado en el manejo de su carrera.

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“Por eso me voy. Así que no me extrañes. Antes de que me dañen. Cambiando lo que soy. Me encanta este desaire. Este mi último baile”, se escucha decir en la canción.