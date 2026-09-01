Dyango vuelve a apostar por las canciones que marcaron su historia. El cantante español, una de las voces más reconocibles de la música romántica en español, presentó “¿A dónde vas, amor?”, un nuevo adelanto de Su Amigo Dyango Vol. 2, el álbum con el que revisita algunos de sus grandes clásicos junto a destacados artistas latinoamericanos.

En esta oportunidad, el intérprete comparte la canción con Américo, uno de los referentes de la música popular chilena. La colaboración recupera el espíritu de la balada romántica y suma una nueva mirada a un repertorio que atravesó generaciones.

El lanzamiento llega además mientras Dyango prepara su regreso a los escenarios argentinos con la gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…”, que tendrá varias paradas en el país y que acaba de sumar una nueva función en Buenos Aires.

Dyango y Américo, juntos en una canción atravesada por la nostalgia

“¿A dónde vas, amor?” recupera uno de los grandes territorios musicales de Dyango: la canción romántica cargada de dramatismo, nostalgia y desamor.

La voz profunda del cantante español se encuentra con la interpretación de Américo para construir un diálogo entre dos generaciones de artistas vinculados a la música popular latinoamericana.

El arreglo mantiene la esencia de la balada tradicional, con una instrumentación en la que las cuerdas y los acompañamientos dejan el protagonismo en manos de las voces.

El resultado busca conservar la identidad de la canción y, al mismo tiempo, darle nuevos matices a través de esta interpretación compartida.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte de “Su Amigo Dyango Vol. 2”.

“Su Amigo Dyango Vol. 2”: el nuevo disco del cantante español

El proyecto continúa el concepto de Su Amigo Dyango, una propuesta que reúne nuevas versiones de canciones de su repertorio junto a artistas invitados.

Para este segundo capítulo, Dyango convocó a músicos de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Chili Fernández y Maxi Espíndola, de Argentina; Rubén Rada y Lucas Sugo, de Uruguay; y Américo, de Chile.

Más que una colección de colaboraciones, el álbum plantea un recorrido por la carrera del cantante a partir de la amistad y la admiración entre artistas.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Dyango vuelve así sobre las canciones que construyeron su identidad artística, pero acompañado por intérpretes de distintas generaciones.

Dyango vuelve al Gran Rex y suma una nueva función

El regreso de Dyango a Buenos Aires tendrá como escenario nuevamente al Teatro Gran Rex.

El cantante se presentará el 4 de octubre y, debido a la demanda, se anunció una nueva función para el 7 de octubre en el mismo teatro de la Avenida Corrientes.

La presentación forma parte de la gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…”, con la que el artista recorrerá distintas ciudades de Argentina después de su exitoso paso por el país y Latinoamérica.

Foto: prensa Dyango

El año pasado, Dyango había agotado tres funciones en el Gran Rex, y ahora vuelve para repasar los clásicos que forman parte de su extensa trayectoria, además de presentar algunas de las nuevas versiones que integran su actual proyecto.

Las entradas para las funciones de Buenos Aires se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

Todas las fechas de la gira de Dyango por Argentina

Después de Buenos Aires, el cantante continuará su recorrido por distintas ciudades del país.

1 de octubre: Teatro Argentino, La Plata.

4 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

7 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

9 de octubre: Teatro San Carlos, Junín.

11 de octubre: Teatro Radio City, Mar del Plata.

16 de octubre: Teatro El Círculo, Rosario.

18 de octubre: Arena Maipú, Mendoza.

24 de octubre: Espacio Quality, Córdoba.

29 de octubre: Teatro Provincial, Salta.

31 de octubre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

3 de noviembre: Sodre, Montevideo.

6 de noviembre: Teatro Colonial, Avellaneda.

7 de noviembre: Teatro Gran Ituzaingó, Ituzaingó.

10 de noviembre: M&M Multiespacio, La Rioja.

Así, mientras “¿A dónde vas, amor?” suma un nuevo capítulo a su repertorio, Dyango continúa llevando sus canciones por los escenarios de la región y demostrando que la música romántica que lo convirtió en una figura internacional todavía encuentra nuevas formas de llegar al público.