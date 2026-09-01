La DJ y productora argentina Franzizca confirmó su regreso al país con una propuesta imperdible para los fanáticos de la música electrónica. La artista realizará su tradicional show anual de 7 horas el próximo 10 de octubre en La Nube, en Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Este esperado regreso se produce en medio de un gran presente profesional para Franzizca. Durante los últimos meses, la artista llevó su música a diferentes destinos de Europa, con presentaciones en Italia y España, y compartió escenarios con figuras internacionales como Nina Kraviz.

Franzizca y el éxito de su nuevo álbum, “AMIGA”

Uno de los grandes hitos del año para la artista fue el lanzamiento de “AMIGA”, su nuevo álbum de ocho canciones. El trabajo se caracteriza por una marcada experimentación y exploración sonora, con una propuesta que combina vocales, sonidos electrónicos y bases techno.

A través de composiciones intensas y cambiantes, Franzizca construye un universo personal que transita diferentes emociones y desafía las estructuras tradicionales de la música electrónica.

Además, con este lanzamiento se convirtió en la primera artista mujer argentina en editar un álbum bajo el sello Trip Recordings, consolidando su creciente proyección dentro de la escena electrónica internacional.

La participación de Franzizca en la biopic de Moria Casán

Franzizca también dejó su sello en otro de los proyectos que despertó gran expectativa: la biopic de Moria Casán. La artista creó “Feliz Moria”, una pieza musical con su inconfundible impronta electrónica.

La canción busca reflejar el universo de la diva argentina a través de una atmósfera glamorosa, nocturna y cargada de referencias a sus icónicas frases.

Con su nuevo álbum, sus presentaciones internacionales y el anuncio de su esperado show de siete horas en Buenos Aires, Franzizca atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y promete una noche única el próximo 10 de octubre en La Nube, Av. Int. Güiraldes 2851, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.