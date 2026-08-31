Tan Biónica agotó en cuestión de minutos las entradas para su primer show en el Movistar Arena, previsto para el 11 de febrero de 2027, y debido a la enorme demanda de sus fanáticos anunció una nueva fecha para el 12 de febrero.

Chano, Bambi, Diega y Seby volverán a encontrarse con su público porteño para repasar los grandes clásicos de la banda y presentar las canciones de “El Regreso”, en dos noches que prometen convertirse en una verdadera fiesta para varias generaciones.

Entradas Tan Biónica nueva fecha en el Movistar Arena

Las entradas para la nueva fecha ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés.

Tan Biónica en el Movistar Arena: fechas