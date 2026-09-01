El cabaret, la música y la sensualidad se encuentran con una mirada contemporánea en BOÎTE, el espectáculo protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella que se estrenó el 25 de junio en La Trastienda y continúa con funciones de jueves a sábados.

La propuesta recupera el espíritu de las legendarias boîtes, aquellos espacios donde la música, el misterio, la sofisticación y el juego escénico convivían en una misma noche, y lo lleva a una puesta atravesada por el humor, la actuación y la música en vivo.

Foto: prensa

Con una estética marcada y una fuerte presencia escénica, Siciliani y Casella construyen un espectáculo que juega con distintos códigos del cabaret y propone una experiencia donde lo teatral y lo musical se cruzan constantemente.

Foto: prensa

Una noche de teatro, música y glamour

Una de las funciones reunió a distintas figuras del mundo del espectáculo, la moda y la cultura, que se acercaron a La Trastienda para disfrutar de la propuesta.

Entre los invitados estuvieron Dolores Trull y su marido Alejandro Pueyrredón, Eva Bomparola junto a Catalina Solá Duggan, Sandra Hiller junto a su pareja, Lucila Sperber y Germán Geller, y el relacionista público Wally Diamante.

Foto: prensa

La noche también contó con la presencia de Rochas, que acompañó la función a través de una acción vinculada al universo de la moda y el estilo.

La elección no resulta casual: la estética sofisticada de BOÎTE, su espíritu escénico y la exploración de la sensualidad encuentran puntos de contacto con una mirada de la moda asociada a la elegancia y la expresión personal.

Foto: prensa

Foto: prensa

BOÎTE, una mirada contemporánea sobre el cabaret

El espectáculo toma elementos reconocibles del género y los reinterpreta desde una perspectiva actual. Música, humor, actuación y sensualidad conviven en una puesta que busca recuperar el espíritu de aquellas noches de cabaret, pero sin quedar atada a una época determinada.

BOÎTE continúa con funciones de jueves a sábados en La Trastienda.