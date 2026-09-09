La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, provocó una profunda conmoción en el mundo del periodismo argentino. Entre quienes expresaron su dolor estuvo Jonatan Viale, quien tenía un vínculo cercano con el histórico periodista y le dedicó un extenso mensaje en sus redes sociales.

El conductor de TN recordó a Gelblung con admiración y destacó no solo su trayectoria, sino también una manera de ejercer el periodismo que, según señaló, compartía con Mauro Viale.

“Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida”, comenzó Jonatan Viale en un posteo que publicó en X.

En su mensaje, definió a Gelblung como un “animal periodístico” y trazó un particular paralelismo con su padre: “Ya sabés lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles, pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto”.

Chiche Gelblung se emocionó hasta las lágrimas al enterarse de la muerte de Mauro Viale

El sentido mensaje de Jonatan Viale para Chiche Gelblung

Viale continuó destacando una de las características que, para él, mejor definían a Chiche Gelblung: su capacidad para salir en busca de las noticias.

“De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir”, escribió el conductor.

Fue entonces cuando hizo referencia nuevamente a su padre, Mauro Viale, quien murió en abril de 2021: “Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio”.

Foto: captura de X

El cierre del mensaje estuvo cargado de emoción, pero también de una cuota de humor que, según Viale, seguramente habría representado a ambos periodistas.

“Descansá, Chiche. Aunque, conociéndolos a los dos, cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado”, concluyó.

La última etapa de Chiche Gelblung y sus problemas de salud

Chiche Gelblung había atravesado distintos problemas de salud durante los últimos meses, aunque había intentado mantenerse activo y continuar trabajando.

A comienzos de agosto había regresado a la televisión después de una internación y se mostró feliz por volver a encontrarse con los televidentes. Durante su regreso al aire de Crónica, incluso aseguró que trabajar formaba parte de su recuperación.

“El trabajo es parte de la terapia. Hay que laburar”, había expresado.

En esa misma conversación recordó una frase que le había dicho un médico durante una de sus internaciones: que estaba “golpeando las puertas del cielo”. Gelblung cuestionó con dureza aquella afirmación y sostuvo que un profesional de la salud no debía decirle algo así a un paciente.

Murió Chiche Gelblung, el periodísta tenía 82 años (foto web)

El accidente que había sufrido Chiche Gelblung

La salud de Chiche había comenzado a generar preocupación meses antes. A principios de mayo sufrió un accidente que le provocó una herida y un hematoma en el rostro, aunque inicialmente decidió no darle demasiada importancia.

Unos 15 días después debió regresar al Sanatorio Mater Dei, donde fue atendido por una trombosis y le colocaron un stent.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

Pese a los problemas de salud, Gelblung intentó continuar con su actividad profesional hasta sus últimos meses. Su extensa trayectoria lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y en una referencia para varias generaciones de comunicadores.

Su muerte generó múltiples mensajes de despedida de colegas, periodistas y figuras de los medios. Entre ellos, el de Jonatan Viale, que eligió recordar a Chiche desde la admiración profesional y desde el afecto personal.