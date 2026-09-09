Desde el Sanatorio de los Arcos, donde murió Samuel “Chiche” Gelblung, Mercedes Ninci expresó su profunda admiración por el periodista y rompió en llanto durante una transmisión en vivo.

“Es muy difícil este móvil. Se fue el periodista eterno. Chiche ya está en el cielo buscando primicias. Le pido que me pase alguna”, comenzó diciendo Ninci en La Mañana con Moria, visiblemente movilizada por la muerte de su colega.

Mercedes Ninci se quebró en vivo por la muerte de Chiche Gelblung (captura de eltrece)

Luego, la periodista recordó la relación que mantenía con Gelblung y reveló cuándo fue la última vez que habló con él.

“Fuimos compañeros en Polémica en el Bar, en el año 2021. Yo tengo exclusividad con Radio Mitre, pero él siempre me llamaba para salir en su programa”, contó.

Y agregó: “La última vez que hablé con él fue hace una semana, que me llamó para preguntarme por la mafia de los taxis en Córdoba. Ese día presentí que se iba porque no le entendía lo que me preguntaba. Y dos semanas antes también había hablado con él por el tema de Insaurralde. Ahí sí le entendí las preguntas”.

En ese sentido, Ninci destacó el esfuerzo que hacía Gelblung para continuar trabajando a pesar de su delicado estado de salud.

“Imaginate el esfuerzo que estaba haciendo para salir al aire. Él iba a Crónica en silla de ruedas”, recordó la periodista, todavía conmovida por la muerte de quien definió como “el periodista eterno”.

Mercedes Ninci recordó a Chiche Gelblung y Jorge Lanata

En otro tramo de la nota, Ninci volvió a quebrarse al recordar a Gelblung y a Jorge Lanata, dos periodistas con los que compartió distintos momentos de su carrera. La periodista acababa de ver una nota en la que aparecían ambos.

“Es fuerte, yo trabajé con los dos, con Jorge Lanata y Chiche. Qué fuerte”, expresó Ninci, sumida en un desconsolado llanto en vivo.

Luego, conmovida, manifestó su deseo de acompañar a la familia de Gelblung en este difícil momento: “En este momento quiero abrazar a Cristina y a los chicos. La muerte de Chiche es tremenda”.

Finalmente, Ninci destacó una de las características que, según ella, definían al reconocido periodista y que fueron fundamentales para su trayectoria.

“Su clave era observar y de ahí sacaba una primicia”, afirmó la periodista al recordar la capacidad de Gelblung para encontrar información y convertirla en noticia.