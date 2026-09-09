A primeras horas de la mañana de este 9 de septiembre se confirmó la muerte de Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años. Uno de los primeros periodistas en reaccionar a la noticia fue Jorge Rial, quien destacó el legado de su colega en los medios argentinos.

“Se fue un maestro”, expresó el conductor de Argenzuela al despedir a Chiche y reconocer su extensa trayectoria como periodista y productor.

Así reaccionó Jorge Rial a la muerte de Chiche Gelblung: su inmediato posteo (foto Instagram)

Las mismas palabras utilizó Luis Ventura al recordar a Gelblung durante una entrevista en vivo con Arriba Argentinos. Visiblemente conmovido, Ventura destacó la influencia que tuvo Chiche en su carrera.

“Desde su sabiduría y su amistad, sabía que él era maestro. Siempre lo respeté desde este lugar. Este va a ser mi camino también”, expresó.

En ese momento, Ventura rompió en llanto al recordar a su colega y agregó: “Él era una referencia, para mí se va un maestro”.