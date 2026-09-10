La historia entre La Joaqui y Tiago PZK sigue sumando nuevos personajes. Además de tener a Luck Ra como principal involucrado, al ser el ex novio de la cantante y ex amigo del artista, siguen apareciendo famosos que salen a opinar. Esta vez fue Coscu quien se hizo presente en el escándalo con un picante like.
Tiempo atrás, Tiago PZK inició una relación con Belu Negri, una influencer que había estado de novia con Coscu. Apenas oficializaron su noviazgo, todas las miradas apuntaron al cantante a quien acusaron de haber sido el tercero en discordia.
Ahora, vuelve a suceder una situación similar: Tiago PZK confirma su relación con La Joaqui, a pocas semanas de que la artista se haya separado de quien también era su amigo, Luck Ra. Por esto, en las redes ya lo están tildando de “buitre”.
EL PICANTE LIKE DE COSCU EN UNA PUBLICACIÓN CONTRA TIAGO PZK
En las últimas horas, una cuenta de Instagram llamada El Maestro de la IA compartió un video realizado con Inteligencia Artificial donde se lo ve a Luck Ra caminando por la calle cuando es abordado por Tiago PZK, quien está caracterizado como un buitre.
En ese momento, aparece un auto Tesla que es manejado por Coscu quien atropella a Tiago PZK y le guiña un ojo a Luck Ra, a modo de complicidad. Lo que más sorprendió del video es que recibió el inmediato like del streamer, avalando la calificación de “buitre” hacia el cantante con quien ya no tiene más relación.