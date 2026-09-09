Luck Ra volvió a quedar en el ojo de la tormenta en redes sociales después de compartir una particular publicación que, en principio, no tenía relación con su vida sentimental.

Sin embargo, sus seguidores aprovecharon la oportunidad para hacer referencia al escándalo que protagonizó tras el fin de su relación con La Joaqui y llenaron los comentarios de mensajes cargados de ironía.

El cantante publicó una invitación gastronómica en su cuenta de Instagram y escribió: “El que me comente un plato rico voy a la casa a cocinarle ❤️”. La propuesta rápidamente generó cientos de respuestas, aunque muchas de ellas se alejaron de las recetas y apuntaron directamente a su pasado amoroso.

Entre los comentarios que más repercusión tuvieron apareció uno que decía: “El plato se llama come vos, que allá se la están comiendo mejor”, que acumuló más de 28 mil “Me gusta”.

Otro usuario fue todavía más directo y escribió: “El plato se llama come vos, Thiago ya se la está comiendo”, en referencia a Tiago PZK, con quien Luck Ra compartía, según él, “una gran amistad”.

La situación se repitió en buena parte de la publicación. “El plato se llama, a La Joaqui se la está comiendo tu amigo”, escribió otro seguidor, mientras que otro lanzó: “Que coma mi amigo, yo ya estoy lleno”.

Foto: captura de IG Luck Ra

Las referencias a La Joaqui y Tiago PZK

La gran cantidad de comentarios vinculando a La Joaqui con Tiago PZK se da en medio de la repercusión que todavía genera la separación de la cantante y Luck Ra.

Los usuarios también recordaron distintos rumores y versiones que circularon en redes sociales alrededor de la relación y el nuevo vínculo romántico de la cantante con Tiago, además de la información que filtró Yanina Latorre sobre cómo Luck Ra habría dejado realmente a La Joaqui en Ibiza tras días de descontrol.

La Joaqui le dio like a un video de Tiago PZK diciendo que quiere ser papá y alimentó los rumores. Crédito: Instagram

“El plato se llama Tiago y se lo come La Joaqui” fue otra de las respuestas que consiguió miles de interacciones. A su vez, apareció un comentario que decía: “El plato se llama: come con Tiago, yo ya estoy lleno”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

Otros seguidores eligieron hacer referencia a supuestas situaciones ocurridas durante viajes y escribieron mensajes relacionados con Ibiza y Marbella. También hubo quienes apuntaron contra Luck Ra con comentarios vinculados a su vida privada.

Entre las respuestas más llamativas apareció además: “El plato se llama: yo no me quiero casar, él sí”, mientras que otro usuario escribió: “Cuidado que dejes enfriar la comida en MasterChef, y se la coma otro”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

No todos fueron contra Luck Ra

Aunque los comentarios relacionados con el escándalo fueron algunos de los que más interacciones acumularon, no todos los seguidores decidieron sumarse a las burlas. También hubo usuarios que le recomendaron platos de comida, lo felicitaron y hasta le pidieron nueva música.

“Pastel de papa hno, larga un cuarteto crack”, escribió uno de sus seguidores. Otros optaron por respuestas mucho más sencillas, como “una buena lasaña”, “polenta con queso”, “mila napolitana” o “asadaso”.

Incluso un usuario cuestionó a quienes continúan haciendo referencia a la separación: “Los que comentan así tirando hate, ¿no os cansáis ya? Pasemos página”, expresó.

Por ahora, Luck Ra no respondió públicamente a los comentarios más polémicos que aparecieron debajo de su publicación. Mientras tanto, el posteo terminó convirtiéndose en un nuevo escenario para que los usuarios reavivaran las versiones y especulaciones que rodearon su vínculo con La Joaqui.