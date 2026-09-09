La serie biográfica de Moria Casán generó fuertes repercusiones, y luego de que la hija mayor de Luis Vadalá manifestara su indignación por la forma que mostraron a su padre, este miércoles se concretaría el primer paso legal.

“Hoy hay una primera audiencia de mediación. Se va a realizar a las 16 por Zoom”, afirmó Juan Etchegoyen.

Moria. Joaquin Ferreira as Luis Vadala in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Según el panelista de Nuevo Día “podría estar la mismísima Moria Casán también”.

Es que Belén Escalera, la abogada de Ingrid Vadalá, presentó su demanda civil “no solo contra Netflix”, sino también “contra la productora de la serie, que es About Entertainment, y además contra la mismísima Ana María Casanova”.

De todas formas, Moria Casán estaría excenta de responsabilidades.

Qué reclama la hija de Luis Vadalá

“Ingrid Vadalá reclama daño moral, la afectación a la memoria de su padre, la explotación comercial no consentida de su imagen”, precisaron.

Además, la familia estaría atravesando un momento de dolor por la afectación de la imagen de Vadalá, porque las “escenas que se vieron son falsas”.