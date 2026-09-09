Uno de los grandes nombres de la historia del rock vuelve a la Argentina. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, anunció una nueva presentación en el país, esta vez en Rosario, donde se presentará el domingo 8 de noviembre junto a Ronnie Wood & His Ammo Band.

El músico británico también tocará en Buenos Aires el 6 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de una gira que luego continuará por otros países de Sudamérica.

La presentación en Rosario será especialmente significativa: se tratará del primer concierto de Wood como solista en esa ciudad y tendrá como invitada especial a la cantante irlandesa Imelda May.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

Cuándo y dónde toca Ronnie Wood en Rosario

Ronnie Wood se presentará el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Rosario.

Las entradas para el show estarán disponibles a través de Turbo Entrada. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el 10 de septiembre a las 12, mientras que la venta general se habilitará el 11 de septiembre a las 12.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

En Buenos Aires, el guitarrista se presentará dos días antes, el 6 de noviembre en el Movistar Arena. Para esa fecha, la organización informó que quedan los últimos tickets disponibles.

Qué canciones tocará Ronnie Wood en su regreso a la Argentina

El repertorio estará basado en las distintas etapas de la extensa carrera del músico y tendrá como eje su álbum “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria.

El material reúne distintas etapas de la carrera de Wood: desde sus primeros años con The Birds y The Creation, pasando por el Jeff Beck Group y Faces, hasta su incorporación a los Rolling Stones.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

El álbum también incluye cuatro grabaciones inéditas, entre ellas “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” junto a Chrissie Hynde.

De esta manera, los shows en Argentina prometen ser un recorrido por la historia musical de uno de los guitarristas más reconocidos del rock, tanto por su trabajo solista como por su papel dentro de los Rolling Stones.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

Ronnie Wood vuelve a la Argentina después de diez años

El regreso de Ronnie Wood al país se produce una década después del América Latina Olé Tour, que reunió nuevamente a los Rolling Stones con sus fanáticos argentinos y tuvo tres presentaciones en el Estadio Único de La Plata.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa

La relación de los Rolling Stones con Argentina tiene una historia particularmente intensa. La banda se presentó en el país en 1995, 1998, 2006 y 2016, con shows multitudinarios que, según la organización, reunieron a más de 900 mil espectadores en total.

Wood también ha expresado públicamente su cariño por los seguidores argentinos. Durante el Hackney Diamonds Tour, el guitarrista utilizó sus redes sociales para agradecerles a los fanáticos que habían viajado desde Argentina para acompañar a la banda durante sus presentaciones en Norteamérica.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa

El presente musical de Ronnie Wood

El anuncio de su llegada a la Argentina encuentra a Ronnie Wood en un momento de intensa actividad musical.

El guitarrista participó recientemente del nuevo álbum de estudio de los Rolling Stones, “Foreign Tongues”, publicado el 10 de julio, mientras que en 2025 lanzó “Fearless: The Anthology 1965-2025”.

Ronnie Wood vuelve a la Argentina. Foto: prensa Por: Rob Blackham

Con este nuevo recorrido, Wood vuelve a poner en primer plano una trayectoria que comenzó en los clubes de Londres y que, con el paso de las décadas, lo llevó a formar parte de algunas de las bandas más importantes de la historia del rock.

Ahora, su recorrido como solista llegará a Rosario y Buenos Aires para reencontrarse con un público argentino que mantiene desde hace décadas un vínculo especial con su música y con los Rolling Stones.