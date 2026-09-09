La despedida de Samuel Chiche Gelblung (82) causó conmoción este miércoles, cuando su corazón dejó de latir en el Sanatorio Mater Dei y por la mañana familiares, pares y amigos se reunieron para despedirlo.
La ceremonia fúnebre se realizó en la sala velatoria Amia, en el barrio de Villa Crespo, dado que era integrante de la comunidad judía.
Cristina Seoane, su pareja por 50 años y madre de sus hijos ederico, María y Magdalena, estaba devastada.
Las fotos del velatorio de Chiche Gelblung
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