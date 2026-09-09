La muerte de Chiche Gelblung, este 9 de septiembre a los 82 años, volvió a poner en primer plano no solo su extensa trayectoria en los medios, sino también la historia de amor que construyó durante más de cuatro décadas con Cristina Seoane, su compañera de vida y madre de tres de sus hijos.

Lejos de haber comenzado como un romance perfecto, la relación estuvo atravesada desde sus primeros años por crisis, separaciones, infidelidades y reconciliaciones. Se conocieron durante una producción de la revista Gente para la tradicional tapa de los “Personajes del año”. Por entonces, Gelblung era director editorial y Seoane atravesaba uno de los momentos de mayor exposición de su carrera como modelo.

CÓMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE CHICHE GELBLUNG Y CRISTINA SEOANE

El flechazo no fue inmediato. Cristina Seoane estaba casada cuando conoció a Chiche Gelblung y la atracción apareció con el paso del tiempo. Después de separarse, comenzó a trabajar junto al periodista en la revista y la cercanía profesional terminó transformándose en un vínculo sentimental.

Sin embargo, los primeros años estuvieron lejos de ser tranquilos. Hubo discusiones, alejamientos e incluso renuncias laborales en medio de las crisis. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Gelblung reconoció haber mantenido otras relaciones en simultáneo, algo que provocó una profunda ruptura entre ellos.

LAS INFIDELIDADES Y LA RECONCILIACIÓN DE CHICHE Y CRISTINA

Años después, ambos hablaron públicamente de aquella etapa. El periodista reconoció su inmadurez emocional, mientras que Seoane recordó la fuerte desilusión que atravesó al descubrir las infidelidades.

La reconciliación llevó tiempo. Chiche intentó recuperar a Cristina con llamados, flores y pedidos de perdón, mientras ella necesitó reconstruir la confianza. Finalmente volvieron a apostar por la relación y consiguieron establecer un vínculo que logró superar aquellas turbulencias.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

Con los años también recurrieron a terapia de pareja, especialmente para resolver diferencias vinculadas con la crianza y las decisiones familiares.

LA FAMILIA QUE FORMARON DURANTE MÁS DE CUATRO DÉCADAS

De aquella relación nacieron Federico, María y Magdalena, y con el paso de los años la familia se amplió con la llegada de siete nietos. Después de más de 45 años juntos, ambos reconocían que el tiempo había transformado aquella relación intensa de los primeros años en un vínculo sostenido por el conocimiento mutuo, el humor y una enorme historia compartida.

Chiche solía destacar de Cristina su solidaridad, ternura y belleza, mientras que ella encontraba en él su inteligencia, su humor y su personalidad. También admitían sus diferencias y defectos: Gelblung se definía como impulsivo y gritón, mientras Seoane reconocía sus propias reacciones intensas durante algunas discusiones.

Cristina Seoane, esposa de Chiche Gelblung, angustiada por el viaje a Ucrania

Pese a las crisis que marcaron el comienzo, Chiche Gelblung y Cristina Seoane lograron permanecer juntos durante más de cuatro décadas. Una historia atravesada por momentos difíciles, pero también por reconciliaciones, hijos, nietos y una vida familiar que terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la vida privada del periodista.