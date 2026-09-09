Samuel “Chiche” Gelblung murió a los 82 años luego de atravesar un delicado estado de salud y varias internaciones durante los últimos meses.

La noticia fue confirmada este miércoles por May Martorelli en Arriba Argentinos, donde brindó detalles sobre los problemas de salud que había tenido el reconocido periodista.

“Falleció Chiche Gelblung, a los 82 años. Ayer les contábamos de su internación en el Sanatorio de los Arcos. Su salud estaba muy complicada”, informó Martorelli en el programa de eltrece.

“En las primeras horas de la mañana se conoció la muerte de este periodista reconocidísimo y muy respetado”, agregó la periodista.

Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung antes de su muerte

Según explicó Martorelli, Gelblung había tenido varias complicaciones de salud a lo largo de este año y esta última internación estaba relacionada con problemas respiratorios.

“Era su cuarta internación en el año. No solo por problemas respiratorios, aunque esta última sí fue por problemas respiratorios”, detalló la panelista.

Además, contó que el periodista había atravesado diferentes cuadros durante los meses anteriores.

“Tenía problemas respiratorios. Su primer episodio fue el 28 de julio. En junio tuvo una complicación pulmonar, un cuadro febril, y entre mayo y junio había tenido una trombosis severa en el tobillo y le colocaron dos stents”, agregó Martorelli.

Hasta el momento, con la información brindada al aire, no se confirmó públicamente una causa de muerte específica. Lo que sí se informó es que Chiche Gelblung atravesaba un delicado estado de salud por temas respiratorios.