La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo. Uno de los más afectados fue Luis Ventura, quien salió al aire en Arriba Argentinos, recordó a su colega y se quebró en vivo al hablar de la manera en que había elegido transitar sus últimos días.

Ventura comenzó contando que durante la madrugada había recibido una gran cantidad de llamados que le hicieron sospechar que algo grave había ocurrido.

Murió Chiche Gelblung, el periodísta tenía 82 años (foto web)

“Yo sabía que algo estaba pasando por la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Estaba cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono”, relató.

En ese momento, el periodista explicó que, ante las noticias sobre otros referentes de la televisión que estaban atravesando problemas de salud, algo le hizo pensar especialmente en Chiche.

“Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, Mirtha Legrand, Soledad Silveyra, algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, expresó.

Luis Ventura recordó cómo Chiche Gelblung eligió vivir sus últimos días

Conmovido, Ventura destacó la pasión que Gelblung tenía por su profesión y aseguró que, incluso cuando su estado de salud era delicado, continuaba trabajando.

“Él había tomado la decisión de partir laburando. En su puesto de trabajo. Lo internaban y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, en estados límites”, recordó.

Y resumió la relación de Chiche con el periodismo con una contundente frase: “Su profesión era su combustible”.

Luis Ventura se quebró al despedir a Chiche Gelblung

Luego, Ventura habló desde un lugar más personal y destacó la influencia que Gelblung tuvo en su propia carrera.

“Desde su sabiduría y su amistad, sabía que él era maestro. Siempre lo respeté desde este lugar. Este va a ser mi camino también”, expresó.

En ese momento, la emoción pudo más y Ventura rompió en llanto al recordar a su colega.

“Él era una referencia, para mí se va un maestro”, agregó, visiblemente conmovido.

Las palabras de Ventura reflejaron el impacto que produjo la muerte de Chiche Gelblung en quienes compartieron con él décadas de trayectoria en los medios argentinos.