Fio Giménez se refirió públicamente a las versiones que vinculan sentimentalmente a su expareja, Agustín “Cachete” Sierra y Mar Cosca, una joven que formó parte de su círculo cercano.

Durante una entrevista con Puro Show (eltrece), la bailarina reconoció que está al tanto de las especulaciones y dejó abierta la posibilidad de que entre ellos exista algo más que una amistad.

Los rumores volvieron a tomar fuerza luego de que Pochi, de Gossipeame, contara en el programa que habían visto juntos a Cachete Sierra y Mar Cosca durante un viaje a Las Leñas.

Sin embargo, las versiones sobre un posible romance entre ambos comenzaron tiempo atrás, cuando durante el Mundial 2026 surgieron las primeras sospechas acerca de un vínculo entre el actor y la influencer.

Ante la consulta sobre qué relación tenía con Cosca antes de su separación de Sierra, Giménez explicó que ambas mantenían una buena relación, aunque aclaró que no eran amigas íntimas. “Teníamos un buen vínculo, no éramos íntimas amigas pero nos vimos un montón de veces y nos llevamos bien”, explicó.

Fio Giménez habló de los rumores de romance entre Mar Cosca y Cachete Sierra (Video: Instagram @pseltrece)

LA PALABRA DE FÍO GIMÉNEZ ANTE LOS RUMORES DE ROMANCE

Lejos de mostrarse preocupada por las versiones, Fío Giménez aseguró que decidió mantenerse al margen y concentrarse en su propia vida. Sin embargo, reconoció que, de confirmarse el romance, la situación sería cuanto menos llamativa por la cercanía que habían compartido los tres.

“No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes”, señaló. Sin embargo, fue todavía más contundente al hablar de la posibilidad de que los rumores sean ciertos.

“Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer que son amigos, y si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos”, cerró la bailarina.

Cachete Sierra y Mar Cosca en el Mundial 2026 (Foto: Instagram)

LA RESPUESTA SIN VUELTAS DE MAR COSCA

Las declaraciones de Fio Giménez no pasaron inadvertidas para Mar Cosca, quien decidió responder públicamente a través de las redes sociales. La influencer negó que exista un romance con Cachete Sierra y cuestionó que se interprete que entre ellos debe haber algo más por el simple hecho de ser amigos de distinto género.

“Mamita, qué insoportables. Trabajé un monton de tiempo con Cachete. Somos amigos desde ese momento. No entiendo, ¿tiene que pasar algo simplemente porque él es hombre y yo mujer? No es que nos vieron en una situación EXTRAÑA, compartimos cosas porque somos amigos. No entiendo el conflicto o la necesidad de inventar algo con ninguna prueba de nada", respondió.

Mar Cosca le respondió a Fío Giménez

Luego, le respondió a un usuario que seguía insistiendo con el tema y explicó el motivo por el que ambos compartieron el viaje que despertó las especulaciones:“Compartimos un viaje porque somos amigos. Eso no significa que pase algo más”.

Pero, eso no fue todo. En las últimas horas, la influencer compartió un video que decía: “Mar Cosca, ¿es una Tatiana? Te cuento el chisme. Quedate hasta el final que te cuento uno más jugoso", empezó diciendo, en tono de burla a ella misma.

Mar Cosca respondió a los que la acusan de "Tatiana" (Video: Instagram @maarcosca)

“El conflicto empieza porque fui (a Las Leñas) con Cachete, una persona con la que compartí un stream un montón de tiempo, absolutamente todos los días, con el que también compartí el Mundial, los dos laburando con la misma marca, y vamos a seguir compartiendo cosas porque es mi amigo. Así como tengo un montón de amigas mujeres, tengo algunos amigos hombres, los que puedo tolerar nada más. Se puede, se los prometo”, empezó diciendo Mar en su video.

“El tema es que cuando te separás, te quieren enganchar a cualquiera. ‘Ah, ¿estás soltera? Listo’. Puede ser que te estés lastrando a un par o a todos. A todos te estás lastrando. Porque es lo que entretiene y más. ¿La cerecita del postre? Si hay dos minas que se pueden pelear", siguió la influencer.

Por último, hizo una inesperada confesión: “Pero por un lado confío, ya hablé, está todo bien; y por otro lado me duele lo poco que me conocen. Yo me separé hace poco, yo soy melancólica, yo no suelto. Por si necesitaban pruebas, ¿a ustedes les parece lo que me hacen hacer? No están bien, y yo tampoco. Lo bueno es que ya les conté que no soy Tatiana, así que si les cuento que me estoy viendo con mi ex, es como mucho más leve, no me pueden retar ahora. Que tire la primera piedra".