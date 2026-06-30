Fio Giménez decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su presente económico y respondió con un extenso video a un comentario que cuestionaba cómo mantiene su estilo de vida.

Lejos de esquivar el tema, la influencer repasó su recorrido laboral, recordó los momentos más difíciles de su carrera y lanzó una contundente reflexión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo comenzó cuando un usuario dejó un comentario malintencionado en una de sus publicaciones. En lugar de ignorarlo, la creadora de contenido eligió contestar mostrando el detrás de escena de su camino profesional.

“Nos levantamos con ganas de pelear. A mí me parece que hay un poco de comentario en tu agresión”, comenzó diciendo con ironía antes de explicar cómo llegó hasta donde está hoy.

El recorrido laboral de Fio Giménez: de tener una escuela de danza a recorrer el mundo

Durante su descargo, Fio contó que a los 21 años había logrado abrir su propia escuela de danza, un proyecto que debió cerrar durante la pandemia.

“A los 21 años ya tenía mi escuela de danzas, pero me fundí en la pandemia”, recordó.

Video: Instagram

Sin embargo, explicó que ese cierre también le permitió tomar otro rumbo profesional, ya que quería dedicarse a viajar y bailar por distintos escenarios.

Fue entonces cuando quedó seleccionada para trabajar en los espectáculos de Flavio Mendoza, con quien recorrió distintas ciudades de la Argentina.

“Me fui de gira por toda la Argentina bailando en los espectáculos de Flavio Mendoza”, relató.

La influencer también reconoció que esa experiencia tuvo un costo emocional importante.

“Irse, dejar a tu familia, perderte los cumpleaños... yo extrañaba un montón”, confesó.

Su experiencia internacional y los nuevos proyectos

En el mismo video, Fio Giménez reveló que también integró el elenco de Fuerza Bruta en giras internacionales que la llevaron a Londres y Perú, además de permitirle conocer distintos países de Europa.

Según contó, también fue convocada para audiciones de reconocidas cantantes argentinas, aunque decidió comenzar a explorar otros proyectos vinculados al mundo digital.

Fiorella Giménez en La Academia, el nuevo formato de Showmatch. / Foto: @fiogimenez1 (IG)

“Nadie me regaló nada”: el mensaje que cerró su descargo

Hacia el final del video, Fio dejó en claro cuál era el verdadero motivo de su publicación: responder a quienes ponen en duda su esfuerzo.

“Quiero que sepan que realmente lo cuento con mucho orgullo todo lo que hice. Porque nadie me regaló nada”, afirmó.

Luego aclaró que su realidad económica está lejos de la imagen que algunos imaginan.

“No es que me compré una casa. Ojalá algún día pueda ahorrar y hacerlo. Solo estoy alquilando”, expresó.

Finalmente, cerró con una frase dirigida al usuario que había iniciado la polémica y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del video.

“Usuario malintencionado, contame: ¿vos cómo pagás tu alquiler? ¿Bardeando a la gente o qué onda?”