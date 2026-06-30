Zoe Gotusso anunció su esperado regreso a los escenarios de Buenos Aires con “Un Día de Verano”, un espectáculo que marcará el cierre de su gira y el reencuentro con su público porteño.

La cita será el 17 de diciembre en el Teatro Coliseo, donde la cantante y compositora ofrecerá un concierto que recorrerá las distintas etapas de su carrera.

Luego del éxito de “Pequeños conciertos”, el ciclo íntimo que agotó 18 funciones en el Teatro Margarita Xirgu, la artista presentará un formato renovado, con una puesta en escena de mayor escala y una propuesta artística especialmente diseñada para despedir el año.

Cómo será “Un Día de Verano”, el nuevo show de Zoe Gotusso

"Un Día de Verano" promete una experiencia cálida, íntima y envolvente, en la que Zoe Gotusso interpretará las canciones de “Detalles”, su más reciente álbum de estudio, junto con los grandes clásicos que marcaron su trayectoria.

El repertorio incluirá éxitos como “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara”, temas que consolidaron a la artista como una de las voces más destacadas de la nueva canción argentina y que mantienen una conexión especial con su público.

Una puesta en escena con un destacado equipo creativo

Para este nuevo espectáculo, Zoe Gotusso preparó una propuesta visual y escénica de alto nivel junto a un reconocido equipo creativo.

La dirección artística estará a cargo de Luciana Acuña, la escenografía será realizada por Mariana Tirantte y la dirección creativa llevará la firma de Tuchi Galán, quienes acompañarán a la cantante en un show pensado para potenciar la experiencia musical y emocional.

Entradas para Zoe Gotusso en el Teatro Coliseo

El show se realizará el 17 de diciembre en el Teatro Coliseo.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse exclusivamente a través de Ticketek.