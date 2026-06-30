Los fanáticos del punk rock ya tienen una cita marcada en el calendario. La primera edición del Ramones Day Argentina comienza a tomar forma y acaba de confirmar a su primer gran nombre: Expulsados, una de las bandas más representativas del sonido ramonero en el país.

El evento se realizará el próximo 20 de septiembre en The Roxy Live, en el barrio porteño de Palermo, y buscará celebrar el legado de la banda que revolucionó el punk a nivel mundial con una jornada repleta de música, cultura y experiencias para todas las edades.

Expulsados será una de las grandes atracciones del Ramones Day

La organización anunció que Expulsados encabezará el line up de esta primera edición, llevando al escenario un repertorio cargado de clásicos y canciones que los convirtieron en una referencia obligada para varias generaciones de seguidores del punk argentino.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo es considerado por muchos como la banda que mejor logró capturar el espíritu musical de los Ramones en la escena local.

Se viene el festival en el aniversario número 50 de la banda.

Habrá invitados sorpresa, ferias y experiencias inmersivas

Además de Expulsados, el festival adelantó que en las próximas semanas anunciará nuevas bandas que completarán la programación.

También habrá invitados especiales, cruces musicales inéditos y colaboraciones sobre el escenario entre referentes de la escena punk.

La experiencia incluirá además una feria cultural, con exposiciones de libros, fotografías históricas y material dedicado al universo ramonero, junto con ambientaciones y propuestas inmersivas pensadas para recrear la estética que marcó a una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Durante toda la jornada también se realizarán sorteos y distintas actividades para el público.

Cuándo y dónde será el Ramones Day Argentina

La primera edición del festival se llevará a cabo el:

Fecha: domingo 20 de septiembre.

Horario: desde las 17.

Lugar: The Roxy Live (Niceto Vega 5542, Palermo).

Ingreso: ATP.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de All Access.

Un homenaje a una banda que cambió la historia del rock

El Ramones Day nace como un encuentro para celebrar el legado de una de las agrupaciones más influyentes del punk rock, cuya música sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos alrededor del mundo.

Con la confirmación de Expulsados y más anuncios previstos para las próximas semanas, el festival empieza a perfilarse como uno de los eventos más esperados del año para quienes crecieron al ritmo de clásicos como Blitzkrieg Bop, Sheena Is a Punk Rocker y I Wanna Be Sedated.