El Doctor presenta el videoclip oficial de “Cúrame”, uno de los temas más personales de su último álbum de estudio, Young Doc. Se trata del quinto track del disco y de una obra que marca un punto de inflexión en la carrera del artista, quien deja al descubierto su faceta más vulnerable y romántica.

“Cúrame” es una reinterpretación de “Pupilas”, la canción publicada en 2001 por la banda indie Mi Pequeña Muerte.

La letra de “Cúrame” refleja un profundo proceso de transformación personal.

Así es el videoclip de “Cúrame”

El videoclip de “Cúrame” representa la tercera entrega audiovisual del universo de Young Doc y rompe completamente con la estética urbana y callejera que caracterizó gran parte de la carrera del artista.

En las imágenes, El Doctor aparece vestido completamente de blanco mientras flota entre las nubes, atraviesa cielos, océanos y arcoíris e incluso pesca sentado sobre una nube. La propuesta visual construye una atmósfera onírica que simboliza el camino hacia la liberación emocional.