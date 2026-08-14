Muna Pauls Cherri dio un giro trascendental en su incipiente carrera artística tras confirmar de manera oficial su incorporación a un gigante de la industria. A sus 17 años, la joven concluyó una etapa de intensa formación al concretar la firma con Sony Music para arrancar formalmente su carrera en la industria musical, un anuncio que compartió ella misma con una emoción que no pudo disimular.

“Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar”, escribió en sus redes. “Esto no es el final del sueño, es el principio”, sumó.

Muna Pauls Cherri celebró su incorporación a Sony Music junto a los referentes de la industria discográfica

Así fue como celebró su vínculo con Sony Music y 5020 RCRDS, y se mostró en una foto junto a Afo Verde, CEO de la discográfica en Latin-Iberia, a quien agradeció por confiar en ella “desde el día uno”. También tuvo palabras para el productor Andrés Saavedra y para Rafael Arcaute, a quien elogió “por haberme visto y entendido tan fácil”.

EL MENSAJE DE GASTÓN PAULS Y AGUSTINA CHERRI

Sus padres lo vieron todo desde cerca y salieron a celebrarlo públicamente con mensajes muy sentidos.

Gastón publicó una foto de Muna y escribió: “Es tanta la admiración y el amor que siento que vivo con los ojos abiertos y humedecidos.

Gastón publicó una foto de Muna de bebé y le dedicó unas palabras que resumen el orgullo de padre: “Es tanta la admiración y el amor que siento que vivo con los ojos abiertos y humedecidos. Soy un bendecido. Ser tu padre es el mayor de los regalos que esta vida me ha dado”. Y cerró con una promesa: “Llevá tu talento, tu luz y tu humildad a donde desees. Allí estaré. A tu lado. Siempre. Te amo”.

El posteo de Gastón Pauls para felicitar a su hija. Fuente: Instagram @gastonpaulsok

Agustina, por su parte, también usó sus redes para celebrar a su hija: “Sabía que este día iba a llegar, lo soñaste, te preparaste, estudiaste, y lo lograste”, escribió, y destacó la seguridad con la que Muna tomó la decisión. “Me da mucho orgullo ver con la seguridad que elegís este nuevo comienzo. Estás lista. Y yo estaré para siempre a tu lado”, agregó la actriz.

"lo soñaste, te preparaste, estudiaste, y lo lograste” . Agustina Cherri también felicitó a su hija Fuente: Instagram @aguscherrioficial



