Rey Garufa volverá a rendir tributo a la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un show especial en C Art Media, donde recreará íntegramente el histórico álbum En Directo.

La banda, nacida en Tandil en 2008, celebrará así sus 17 años de trayectoria, consolidando su lugar como referente de las misas ricoteras en los escenarios argentinos.

El espectáculo se presentará el sábado 4 de julio a las 19 y transportará al público a una de las etapas más emblemáticas del rock nacional.

Rey Garufa.

Con una puesta especialmente diseñada para la ocasión, Rey Garufa reconstruirá tema por tema la experiencia del disco en vivo editado en 1992, respetando el sonido, la energía y el espíritu original de Los Redondos.

Un ritual ricotero con clásicos para todas las generaciones

La propuesta de Rey Garufa no solo incluye el repertorio completo de “En Directo”, sino que suma una selección de los temas más emblemáticos de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

Rey Garufa.

Así, el público podrá revivir himnos que marcaron a generaciones enteras y que siguen siendo parte fundamental de la cultura rockera argentina.

El show, pensado para toda la familia y apto para todo público, se destaca por su fidelidad musical y una conexión única con los fanáticos. La banda logró recrear la liturgia ricotera con una energía arrolladora, convirtiendo la noche en una verdadera celebración colectiva.

Rey Garufa.

De Tandil al país: la historia de Rey Garufa

Formada en Tandil hace 17 años, Rey Garufa nació del encuentro de músicos apasionados por el repertorio de Los Redondos.

Lo que comenzó como reuniones en una sala de ensayo se transformó en presentaciones en vivo que fueron creciendo en convocatoria, hasta convertirse en verdaderas misas ricoteras.

Rey Garufa

A lo largo de su recorrido, la banda llevó su homenaje a escenarios de todo el país y también a países vecinos, consolidando una propuesta que combina potencia en vivo, fidelidad al sonido original y una fuerte conexión con el público ricotero.

Los músicos detrás del homenaje

La formación actual de Rey Garufa está integrada por Santiago Núñez en voz, Octavio Ballesteros y Jorge Suárez en guitarras, Diego Giménez en bajo, Ignacio Rivero en batería y Esteban Romay en saxofón.