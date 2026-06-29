Julio llega con una batería de estrenos que promete conquistar a fanáticos de todos los géneros. HBO Max anunció las novedades que incorporará durante el mes y entre ellas sobresale uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de The Big Bang Theory: el spin-off protagonizado por Stuart Bloom.

Pero la plataforma también sumará nuevas películas de terror, grandes producciones de Hollywood, una esperada secuela musical, novelas internacionales, documentales y animación para adultos.

El gran estreno: llega el spin-off de The Big Bang Theory

La principal apuesta de HBO Max para julio será Stuart no logra salvar el universo, una serie original que expande el universo de The Big Bang Theory desde la mirada de uno de sus personajes más queridos.

La ficción sigue a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics, quien accidentalmente provoca un caos multiversal tras utilizar un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Acompañado por Denise, Bert y Barry Kripke, deberá intentar restaurar la realidad mientras se cruza con versiones alternativas de personajes ya conocidos por los fanáticos de la serie original.

Protagonizada por Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie, la producción fue creada por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, y llegará a la plataforma el 23 de julio.

Foto: prensa Por: colin remas brown

“Wicked: Por siempre” encabeza los estrenos de cine

Entre las películas sobresale Wicked: Por siempre, la segunda y última entrega de la historia protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La película retomará el conflicto entre Elphaba y Glinda, quienes deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras el mundo de Oz atraviesa una nueva crisis.

El esperado desenlace estará disponible desde el 10 de julio.

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Terror para todos los gustos

Los amantes del género también tendrán varias novedades para sumar a su lista.

Entre ellas aparece La posesión de la momia, donde una niña que desapareció en Egipto regresa con una extraña maldición tras haber sido encontrada dentro de un sarcófago.

También llegará Undertone: Frecuencia maldita, un thriller sobrenatural centrado en una conductora de podcast paranormal que comienza a recibir inquietantes grabaciones de origen desconocido.

A estos títulos se suma Huesera, la multipremiada película mexicana de terror psicológico dirigida por Michelle Garza Cervera, considerada una de las producciones más destacadas del género en los últimos años.

También llega Five Nights at Freddy’s 2

Otra de las películas más esperadas del mes será Five Nights at Freddy’s 2, secuela basada en la exitosa franquicia de videojuegos.

La historia vuelve a seguir al guardia de seguridad de Freddy Fazbear’s Pizza, donde sobrevivir al turno nocturno será una vez más una misión casi imposible.

El film desembarcará en HBO Max el 31 de julio.

Más estrenos destacados de julio

La plataforma también incorporará:

Christy , película biográfica protagonizada por Sydney Sweeney , inspirada en la vida de la histórica boxeadora Christy Martin.

Un portero muy improbable , un drama deportivo sobre un adolescente brillante para las matemáticas que sueña con convertirse en arquero profesional.

Lejos de ti , una nueva novela turca donde una mujer descubre los oscuros secretos de la familia de su esposo tras enviudar.

El presidente Curtis, una nueva serie de animación para adultos ambientada en el universo de Rick and Morty, centrada en el presidente Andre Curtis y su equipo enfrentando amenazas interdimensionales.

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Otros estrenos que llegarán a HBO Max en julio

El catálogo también incorporará nuevas temporadas de series, documentales y animé, entre ellos:

Profesor T. , temporada 5.

Profunda Venganza .

Jujutsu Kaisen , temporada 3.

Detective Americano: Joe Kenda , temporada 5.

Eternamente Jeff Buckley .

Hey Duggee , temporada 5.

100 Cocineros .

Mexicánicos, temporada 11.

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Con una programación que combina franquicias internacionales, cine de terror, musicales, producciones originales y animación, HBO Max buscará convertir julio en uno de los meses más fuertes del año para los suscriptores de la plataforma.