Disney+ apuesta fuerte a la nostalgia y las grandes franquicias durante julio. La plataforma estrenará nuevas producciones originales y el regreso de algunos de sus títulos más exitosos, como Soy Luna, X-Men ’97′ y Descendientes, además de sumar la esperada secuela de El Diablo viste a la moda y nuevas series, documentales y eventos en vivo.

Con propuestas para todos los públicos, el mes combina nostalgia, acción, drama, animación y grandes franquicias que buscarán conquistar a millones de espectadores.

Vuelve Soy Luna con una nueva historia

Uno de los estrenos que más expectativa genera es Soy Luna: Volver a rodar, el regreso de una de las ficciones juveniles más exitosas de Latinoamérica.

La historia vuelve a poner en el centro a Luna, interpretada por Karol Sevilla, quien intenta reencontrarse con el patinaje después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas.

Foto: prensa HBO Max

Entre canciones inéditas, personajes clásicos y nuevos desafíos, la protagonista deberá enfrentar viejas heridas, reencontrarse con sus amigos y descubrir que el pasado todavía tiene mucho para decir.

La serie estrenará todos sus episodios el 24 de julio.

Llega El Diablo viste a la moda 2

Otra de las grandes apuestas del mes será El Diablo viste a la moda 2, la esperada continuación del clásico protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep.

En esta nueva entrega, Andy Sachs regresa a la revista Runway como editora de reportajes especiales y vuelve a cruzarse con la temida Miranda Priestly, quien enfrenta nuevos desafíos para sostener su imperio editorial.

El estreno está previsto para el 29 de julio.

Anne Hathaway y Meryl Streep en la premiere El Diablo Viste a la Moda 2 en Seúl (Foto: AFP).

Nueva temporada de X-Men ’97

Los fanáticos de Marvel también tendrán motivos para celebrar con la llegada de la segunda temporada de X-Men ’97′.

La historia retomará las aventuras del grupo de mutantes, ahora disperso en distintas líneas temporales mientras intenta reunirse nuevamente en medio del crecimiento de la intolerancia hacia los mutantes.

La serie estrenará tres episodios el 1 de julio y luego continuará con un capítulo semanal.

Foto: prensa HBO Max

Más películas y series que llegan en julio

Entre los lanzamientos destacados también aparecen:

Boda sangrienta 2 , secuela del exitoso thriller protagonizado por Samara Weaving , que llevará la historia a una nueva guerra entre poderosas familias.

El esposo , un thriller de Hulu donde un hombre se convierte en el principal sospechoso tras el secuestro de su esposa.

Furia , una serie policial creada por Elizabeth Meriwether , protagonizada por Emmy Rossum como una agente del FBI que persigue a una asesina serial.

Descendientes: Un malvado País de las Maravillas, nueva película que amplía el universo de la exitosa franquicia juvenil con nuevos personajes y villanos.

Foto: prensa HBO Max

Tom Hiddleston explora el misterio de Pompeya

Otro de los estrenos fuertes será Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston.

El actor de Loki conduce una serie documental que reconstruye las últimas horas de la ciudad romana antes de la erupción del Vesubio, combinando dramatizaciones con investigaciones arqueológicas y nuevos descubrimientos que desafían las teorías históricas más conocidas.

Todos los episodios estarán disponibles desde el 23 de julio.

Foto: prensa HBO Max

Música en vivo y un julio cargado de deportes

La programación también incluirá la transmisión en vivo de Lollapalooza Chicago 2026, que permitirá seguir desde cualquier lugar algunos de los shows más importantes del festival entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Foto: prensa HBO Max

En materia deportiva, julio estará marcado por la definición de la Copa Mundial de la FIFA, además del regreso de la Copa Sudamericana, las etapas decisivas de Wimbledon, el Tour de France, el inicio del Nations Championship de rugby con Los Pumas, nuevas fechas de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, el Open Championship de golf y una nueva jornada del Premier Padel Tour.

Con una combinación de grandes franquicias, producciones originales, cine, música y deporte en vivo, julio se perfila como uno de los meses más completos para quienes buscan nuevas historias y grandes eventos para disfrutar desde casa.