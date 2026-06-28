Las historias de asesinos seriales siguen siendo una de las fórmulas más populares del cine de suspenso, y El verdugo (conocida en algunos países como Hangman o El juego del ahorcado) apuesta precisamente por esa combinación de misterio, investigación policial y crímenes macabros.

La película reúne a dos figuras de distintas generaciones como Al Pacino y Karl Urban en una trama que gira alrededor de un asesino obsesionado con reproducir una versión mortal del clásico juego del ahorcado.

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Dirigida por Johnny Martin y escrita por Charles Huttinger y Michael Caissie, la producción tiene una duración de 98 minutos y se inscribe dentro del género policial y thriller criminal. Y muchos años después de su estreno en cine encontró una nueva audiencia en Netflix.

De qué trata El verdugo

La historia comienza cuando aparece el cuerpo de una mujer asesinada de una manera particularmente perturbadora. En la escena del crimen, el responsable deja una pista vinculada al tradicional juego del ahorcado, dando inicio a una serie de homicidios que parecen seguir un patrón cuidadosamente diseñado.

El verdugo o Hangman dura 98 minutos y se inscribe dentro del género policial y thriller criminal.

Para resolver el caso, el detective Will Ruiney convoca a Ray Archer, un veterano investigador retirado que cuenta con una amplia experiencia en homicidios. A ellos se suma Christi Davies, una periodista interesada en documentar la investigación de cerca.

A medida que aparecen nuevas víctimas, los detectives descubren que el asesino no solo deja mensajes cifrados, sino que además parece conocer detalles íntimos de sus vidas. La investigación se transforma entonces en una carrera contrarreloj para descifrar las pistas antes de que se produzca el próximo crimen.

El tráiler de Hangman, con Al Pacino.

La película combina elementos clásicos del thriller de asesinos seriales con una estructura de acertijos, donde cada muerte funciona como una nueva pieza de un rompecabezas mayor.

Homenaje a los thrillers policiales de los 90

Uno de los aspectos más comentados de la película fue su evidente inspiración en películas como Seven, El coleccionista de huesos y otros thrillers criminales que dominaron Hollywood durante los años 90 y comienzos de los 2000.

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El director Johnny Martin buscó construir una historia centrada en la investigación y en el juego psicológico entre policías y asesino, utilizando una atmósfera oscura y escenarios que refuerzan la sensación constante de amenaza.

Un éxito pese a las críticas

La recepción crítica fue mayormente negativa. En Rotten Tomatoes obtuvo apenas un 5% de aprobación entre los críticos especializados, quienes señalaron que la película recurría a fórmulas conocidas del género sin aportar demasiadas novedades.

Sin embargo, algunos críticos consideraron que la película con Al Pacino funciona mejor como entretenimiento para los fanáticos de los thrillers policiales clásicos que como una propuesta innovadora dentro del género.

El juego del ahorcado es el eje de esta producción que odió la crítica y ama el público.

Y como ya parece ser una costumbre, el tiempo modifica la percepción y en las plataformas el film encontró un público que le puso el pulgar para arriba al punto de ser un gran éxito.

Cómo es el reparto de El verdugo