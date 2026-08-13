Yanina Latorre quedó en el centro de la polémica en España después de un comentario que hizo sobre el futuro de Mauro Icardi. Todo comenzó cuando la panelista habló en “Mitre Live” de la información exclusiva sobre el interés de Rayo Vallecano en el futbolista, pero cometió un error que no cayó nada bien del otro lado del Atlántico.

La conductora aseguró que el club español no juega en primera división, algo que generó un fuerte malestar entre los hinchas del equipo madrileño. El periodista Roberto Antolín, cronista europeo del ciclo, se encargó de aclarar la situación al aire: “El Rayo Vallecano no es un club de la b, el Rayo Vallecano jugó una final de un torneo internacional y está en primera división”, explicó, y agregó que la afición está “furiosa” con lo dicho por Yanina.

LOS HINCHAS DE RAYO VALLECANO, INDIGNADOS CON YANINA LATORRE

Según relató Antolín, no es la primera vez que la parcialidad del Rayo Vallecano demuestra su costado más extremo. El comunicador recordó un violento antecedente vinculado al club para graficar el temperamento de los seguidores: “El año pasado le enviaron a la mamá del presidente una corona de su hijo muerto”, contó, y remarcó que ahora están furiosos con la panelista.

El periodista español Roberto Antolín dio detalles de lo sucedido en la ciudad de Madrid después de las declaraciones de la conductora sobre el club que podría contratar a Mauro Icardi. Crédito “Mitre Live”

“Esa señora que solo escupe mierda por la boca quién es” “¿en qué planeta vive?" “parece mentira que sea la esposa de Diego Latorre que jugó en España” así que Yanina está siendo odiada en estos momentos”, agregó Roberto

El comunicador español también lanzó una advertencia concreta sobre lo que podría pasarle a Yanina si decide pisar el estadio del club español, y pidió que la producción del programa reconozca el error: “Yo le puedo decir que no se atreva Yanina a venir a Vallecas porque le van a tirar piedras. Ella no tiene conciencia y por eso dijo eso. Están indignados, ultrajados y muy ofendidos por esas palabras que dijo. Yo creo que lo mejor que puede hacer Yanina es pedir disculpas, sería un bonito detalle”,

Yanina Latorre, en el centro de la polémica con los hinchas de Rayo Vallecano . Fuente: Radio Mitre

ROBERTO ANTOLÍN PIDIÓ UNA DISCULPA PÚBLICA

Para cerrar, el cronista fue categórico respecto de cómo debería resolverse el conflicto: consideró que lo más sano sería que Yanina ofrezca disculpas públicas y que desde la producción asuman la equivocación, aunque comprendió que la intención original apuntaba a cuestionar a Icardi y no al club.