A dos meses del abrupto final de El Show del Verano en Luzu TV, Marley volvió a referirse a la decisión que tomó Nico Occhiato luego de la polémica que involucró a Florencia Peña y la difusión de una información falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

El conductor habló con Puro Show durante el estreno de la serie de Moria Casán en Netflix y, aunque buscó bajarle el tono al conflicto, dejó una contundente opinión sobre la determinación que tomó el dueño del canal de streaming.

“Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos”, expresó Marley.

MARLEY CONTÓ CÓMO QUEDÓ SU RELACIÓN CON FLORENCIA PEÑA

Lejos de las versiones que hablaban de un fuerte enfrentamiento después de la polémica, Marley aseguró que nunca se distanció de Florencia Peña y remarcó que mantienen un vínculo cotidiano.

“Es un tema que a la prensa le gusta mucho, pero no es tan complejo como lo pintan. Para nosotros no fue tanto, pasó eso, el programa no se hizo más y nunca nadie se peleó con nadie”, explicó.

Además, fue categórico sobre su relación con la actriz: “Yo nunca dejé de hablar con Flor, hablo hasta el día de hoy todos los días. No hubo una pelea ni nada”.

El conductor también cuestionó la exposición mediática que tuvo el caso y aseguró que durante aquellos días recibió decenas de llamados y mensajes para responder sobre situaciones que, según afirmó, nunca habían ocurrido.

Foto: Instagram (@marley_ok)

“La vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real”, reflexionó. Y agregó: “Tenía 50 mensajes por día y sacaron notas con cosas que no pasaron o que yo no dije, para que después me llamen para desmentir. Es un círculo que no termina nunca”.

EL PALITO DE MARLEY TRAS SU SALIDA DE LUZU TV

En otro tramo de la entrevista, Marley dejó en claro que considera que determinados conflictos deberían manejarse puertas adentro antes de convertirse en un tema público.

“Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no todo tiene que ser público”, sostuvo.

Y cerró: “Si no se resuelven las cosas en la tele parece que no las tenés resueltas, y las cosas pasan por fuera de la televisión”.

QUIÉNES REEMPLAZARON A MARLEY Y FLORENCIA PEÑA EN LUZU TV

Tras el levantamiento del ciclo, Nico Occhiato anunció una nueva propuesta para ocupar el espacio que habían dejado Marley y Florencia Peña.

Los elegidos fueron el Pollo Álvarez y Mica Vázquez, quienes quedaron al frente de Un Mediodía Mejor, programa emitido después de Nadie Dice Nada.

“Tienen una energía similar, ya han trabajado juntos. Son parte de nuestra comunidad, del corazón de Luzu”, había expresado Occhiato al presentar la nueva apuesta del canal.