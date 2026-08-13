El Polaco eligió sus redes sociales para compartir una nueva postal de su llamativa transformación corporal, aunque esta vez la selfie frente al espejo vino acompañada de una reflexión que sorprendió a sus seguidores por su nivel de apertura.

El Polaco compartió una nueva foto de su cambio físico y sumó una reflexión Fuente: Instagram

LA REFLEXIÓN DE EL POLACO SOBRE SU PASADO

“Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo... He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas”, escribió El Polaco.

La primera foto con la que el cantante había mostrado su cambio corporal, semanas atrás Fuente: Instagram

“Hoy ya con 39 años, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí. Toda mi vida puse a toda la gente que me rodea, familia, antes que a mí”, agregó.

“Le agradezco a DIOS por todo lo que me dio y todo lo que me sigue dando; por mi familia, por mis hijas, por mi compañera, por mi carrera, que ya pasaron 22 años desde el día uno”.

“A ustedes, la gente que me sigue después de tantos años, no hay nada raro. Solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa, y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que DIOS no nos abandona y con él la batalla es más fácil”, cerró.

LA REACCIÓN DE BARBY SILENZI A LA PUBLICACIÓN

La publicación no tardó en llenarse de comentarios, y uno de los primeros en llegar fue el de Barby Silenzi, su pareja y madre de su hija menor.