La versión de que Claudia Villafañe sería la compañera de fórmula de Leandro Petersen en las elecciones presidenciales de Boca sorprendió a todos, y este jueves la exesposa de Diego Maradona fue contundente.

“Me llenaron de mensajes. No entendía nada de lo que estaban hablando. No es que no sabía que me iban a proponer, pero que iban a contar que yo había aceptado el puesto...”, protestó con las manos en la masa en La Cocina Rebelde.

“La verdad que no es así. Soy fanática de Boca desde que desde tengo uso de razón”, enfatizó.

Claudia Villafañe y Jimena Monteverde.

Leandro Petersen es exdirector comercial y de marketing de la AFA, y esta semana quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos...

El mensaje de Claudia Villafañe a Juan Román Riquelme

Más tarde se refirió a Juan Román Riquelme, el actual mandamás del Xeneize: “Le agradezco a Román el trato que tiene con mis hijas en el club, porque ellas van a la cancha y disfrutan un montón”.

Claudia Villafañe.

“Me encantaría que Boca saliera adelante con quien sea, que se juntaran un montón de distintas personas para que saquen a Boca adelante, pero yo no soy la persona indicada para eso”, cerró Claudia Villafañe.