María Becerra habló sobre las consecuencias emocionales que atraviesa luego de las pérdidas gestacionales que sufrió en los últimos años. La cantante contó que padece episodios de ansiedad y destacó el acompañamiento permanente de J Rei, su pareja.

En un video compartido con sus seguidores, la cantante explicó cómo se manifiestan algunos de los episodios de ansiedad que atraviesa.

“Yo sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales. Sufro ataques de ansiedad”, expresó.

Video: Instagram

MARÍA BECERRA CONTÓ LAS SECUELAS QUE LE QUEDARON

“Yo sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales. Sufro ataques de ansiedad”, expresó.

Luego detalló algunas de las sensaciones físicas que experimenta durante esos momentos: “Siento que se me baja la presión porque me mareo o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”.

Entre 2023 y 2025, la artista atravesó embarazos ectópicos y otras pérdidas gestacionales. En el episodio más grave, su estado de salud se complicó y debió recibir atención médica de urgencia.

María Becerra. Foto: IG | mariabecerra

EL GESTO DE J REI QUE EMOCIONÓ A MARÍA BECERRA

Según relató la artista, J Rei lleva una mochila con diferentes elementos para poder asistirla si vuelve a sentirse mal.

J Rei y María Becerra. Foto: captura de Instagram.

“Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí, es re lindo y me deja tranquila”, le dijo María a su pareja.

La cantante también recordó uno de los momentos más difíciles que atravesaron juntos y destacó que J Rei fue quien reaccionó rápidamente y la llevó al hospital cuando comenzaron las complicaciones.

“No solo ese día me salvaste, sino que siento que lo hacés a diario”, expresó Becerra.