Retinol, vitamina C y ácido hialurónico fueron durante años algunos de los grandes protagonistas de las rutinas de skincare. Sin embargo, en los últimos tiempos un nuevo activo empezó a ganar cada vez más espacio en sérums, cremas y tratamientos: los péptidos.

Su incorporación a distintas fórmulas responde a una búsqueda cada vez más extendida dentro del cuidado de la piel: acompañar los procesos naturales del organismo en lugar de apostar únicamente por resultados inmediatos.

Pero, ¿qué son exactamente los péptidos y por qué se habla tanto de ellos?

¿Qué son los péptidos?

Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que cumplen distintas funciones en el organismo y que, aplicados en productos cosméticos, buscan actuar sobre determinados procesos de la piel.

En el skincare suelen asociarse especialmente con mecanismos relacionados con la firmeza, la reparación y la producción de colágeno.

Una manera sencilla de entender su funcionamiento es pensar en ellos como mensajeros: ayudan a enviar determinadas señales a la piel para acompañar procesos que naturalmente ocurren en ella, pero que pueden volverse menos eficientes con el paso del tiempo.

“El envejecimiento de la piel implica una disminución progresiva de determinados procesos biológicos. Los péptidos buscan acompañar esos mecanismos mediante señales específicas”, explica el dermatólogo Simón Scarano.

¿Para qué sirven los péptidos en la piel?

Una de las características que distingue a los péptidos de otros activos es que no buscan solamente producir un efecto superficial, sino acompañar funciones naturales de la piel.

Entre los principales beneficios que se les atribuyen dentro de las fórmulas cosméticas se encuentran:

Ayudar a mejorar la firmeza de la piel.

Acompañar la producción de colágeno.

Contribuir a una apariencia más lisa y uniforme.

Favorecer determinados procesos de reparación y renovación .

Ayudar a mejorar la apariencia de las arrugas y líneas de expresión .

Complementar otros activos presentes en una rutina antiedad.

Sus efectos, de todos modos, dependen del tipo de péptido utilizado, su concentración y la formulación completa del producto.

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¿Los péptidos sirven para las arrugas?

Sí. Su popularidad en los últimos años está relacionada, en buena medida, con su utilización en productos destinados a combatir los signos visibles del envejecimiento.

La pérdida de firmeza y la aparición de arrugas forman parte del proceso natural de envejecimiento de la piel. Con el paso del tiempo, disminuyen algunos mecanismos relacionados con el colágeno y la estructura cutánea.

Por eso, los péptidos comenzaron a incorporarse a fórmulas que buscan mejorar la apariencia de las arrugas y contribuir a una piel más firme y luminosa.

Sin embargo, no funcionan como un tratamiento instantáneo. En skincare, la constancia es fundamental: los resultados dependen del uso sostenido del producto y de la combinación de activos.

Péptidos, ácido hialurónico y vitamina C: ¿se pueden combinar?

Una de las razones por las que los péptidos aparecen cada vez más en productos multifunción es que pueden formar parte de rutinas que combinan diferentes activos.

El ácido hialurónico, por ejemplo, se utiliza principalmente para aportar hidratación y mejorar la apariencia de la piel. La vitamina C se asocia con la luminosidad y la protección antioxidante, mientras que determinados derivados de la vitamina A, como el retinol, tienen un lugar destacado en las rutinas orientadas a mejorar textura y signos de envejecimiento.

Los péptidos pueden integrarse en este tipo de fórmulas para complementar sus objetivos.

Más que pensar en un único “ingrediente estrella”, la tendencia actual apunta a fórmulas que combinan distintos activos para abordar diferentes necesidades de la piel.

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¿A qué edad se pueden empezar a usar péptidos?

No existe una edad universal a partir de la cual sea obligatorio incorporar péptidos a una rutina.

Su utilización depende de las necesidades de cada piel, los objetivos del cuidado facial y el resto de los productos que forman parte de la rutina.

En personas que comienzan a preocuparse por los primeros signos de envejecimiento, pueden aparecer como parte de fórmulas destinadas a mejorar la firmeza y la apariencia de las líneas de expresión.

De todos modos, la recomendación general en skincare es evitar sumar productos simplemente porque sean tendencia y elegirlos en función de las necesidades concretas de la piel.

¿Por qué los péptidos se convirtieron en tendencia?

El crecimiento de los péptidos dentro del mundo de la belleza se relaciona con un cambio más amplio en la manera de entender el skincare.

En lugar de buscar solamente efectos rápidos, cada vez hay más interés por rutinas sostenibles y fórmulas que acompañen los mecanismos naturales de la piel.

Los péptidos encajan especialmente bien en esa tendencia porque pueden combinarse con otros ingredientes y formar parte de productos pensados para el uso cotidiano.

Además, su presencia dejó de limitarse a tratamientos especializados y comenzó a extenderse a propuestas de consumo masivo.

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La nueva línea que apuesta por los péptidos

En ese contexto, L’Oréal Paris incorporó los péptidos como protagonistas de una nueva línea Revitalift Láser, orientada a personas mayores de 30 años y formulada para abordar diferentes signos del envejecimiento cutáneo.

Entre los productos se encuentra un sérum que combina péptidos, Pro Retinol, tres tipos de ácido hialurónico y vitamina C, además de otros componentes destinados a complementar la acción antiedad.

La propuesta se suma a una tendencia que ya se observa en la industria cosmética: la búsqueda de fórmulas cada vez más completas, en las que distintos activos trabajan de manera complementaria.

Más allá de la marca o del producto elegido, el creciente protagonismo de los péptidos muestra cómo el skincare continúa evolucionando hacia rutinas centradas no solamente en hidratar o corregir, sino también en acompañar los procesos naturales de la piel a largo plazo.