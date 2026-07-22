Este miércoles 22 de julio, María Becerra retomó su gira por Europa y se presentó en Barcelona. En un momento del show, la cantante envolvió su espalda con una bandera argentina ante la ovación de sus fans. El momento quedó registrado en videos, horas después de un descargo de La Nena de Argentina en Instagram.

Horas antes, en un mensaje publicado en Instagram, Becerra calificó las acusaciones como simples “palabras de odio” y remarcó el orgullo que siente por ser argentina. “Este país está lleno de amor, empatía y respeto”, aseguró la artista, que invitó a quienes critican a visitar la Argentina para comprobar por sí mismos la hospitalidad de su gente.

La cantante también agradeció a su “pueblo” por las oportunidades y los momentos vividos, y sostuvo que las narrativas negativas responden a una “moda de tratarnos de cualquier cosa” que no refleja la realidad.

El video de María Becerra con la bandera argentina en Barcelona

María Becerra en Barcelona. Video: Agencia Ares / Instagram agenciaares

En su descargo en redes, Becerra desafió a quienes difunden “palabras de odio” a conocer las “tierras hermosas” de la Argentina antes de opinar.

María Becerra y J Rei en Barcelona. Video: Agencia Ares / Instagram agenciaares_

Aquí actuó María Becerra en Barcelona. Video: Agencia Ares / Instagram agenciaares_

“Este país abrió sus puertas al mundo”, subrayó, y pidió dejar de lado las narrativas negativas que, según ella, solo buscan dañar la imagen nacional.