En todo el mundo el entretenimiento cambió para siempre desde la llegada de los smart TV pero en Argentina la revolución fue un poco diferente. Con los altos costos de los servicios de internet y la lenta penetración de en el campo, la entrada fue más lenta. Para 2026 ya contamos en el país con amplios servicios de streaming que conviven con TV tradicional.

Aunque la globalización del internet es un hecho y que de cada 10 hogares argentinos al menos siete tienen uno o más TV inteligente; el costo de los servicios y el bloqueo geográfico siguen siendo un desafío.

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Así es como las plataformas de streaming están cambiando la forma en que los argentinos ven televisión y películas

Auge del Smart TV

La TV es el mayor centro de entretenimiento del hogar, ya sea para ver programas o para jugar videojuegos. Por esto, en la última década el crecimiento de las ventas de Smart TV ha sido considerable. En 7 de cada 10 hogares hay al menos uno en el living que sirve como centro de reunión familiar.

Esta convivencia con televisores inteligentes ha permitido que el usuario promedio consuma tanto TV lineal como streaming. Según datos del market share.más del 61% de los hogares cuenta con al menos un servicio de suscripción de streaming y más de la mitad de este porcentaje complementa el contenido que consume con TV paga. Siendo YouTube el servicio de streaming gratuito que consumen y Flow el servicio de TV paga más popular del país.

Impulso de los servicios por suscripción

El consumo de streaming es una de las principales actividades de ocio de los Argentinos. Plataformas globales como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video son las favoritas por sus famosas series o traer el cine al hogar. Pero no se debe dejar de lado las plataformas deportivas que son tan importantes en el país. Lo interesante es que en Argentina, para bajar los costos, los usuarios prefieren plataformas de streaming que cuenten con acceso a programación deportiva.

Tampoco podemos ignorar los canales nativos de streaming nacional, que atraen fuertemente la atención de los argentinos ya que ofrecen programación gratuita, auspiciada por los anunciantes. Luzu TV y sus escándalos, Olga, Blender y Bondi Live son los más populares en esta categoría ya que ofrecen programación variada: entretenimiento, actualidad y programación en vivo.

TV paga sigue vigente

En pleno 2026 podríamos pensar que la TV paga está en segundo plano, pero la realidad es que en el 75% de los hogares argentinos consumen contenidos híbridos. Un usuario promedio con suscripción a TV paga cuenta también con al menos un servicio de streaming.

Por tanto, al hacer cuentas podríamos decir que en promedio un usuario que cuente con ambos tipos de programación, más un servicio de deportes podría invertir al mes entre 80.000 $ARS y 100.000 $ARS. Mientras los que migraron al entorno digital por completo solo invierten 20.000 $ARS por cuenta al mes.

Diferencias en la variedad de contenido

Una de las características que más ha impulsado el cambio de la TV paga al streaming es la posibilidad de consumir el contenido a demanda. Mientras que la TV ofrece programación masiva y constante, el streaming te permite ver lo que quieres, cuando quieres y estar al día en la programación más viral del momento. Claro, que depende de la plataforma, la región y el tipo de contenido que busques, pero en general, no hay uno mejor que otro, ambos tienen sus ventajas.

Amplia competencia

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) registra que existen alrededor de 85 millones de suscriptores activos en los distintos servicios de TV y añaden que en los últimos 5 años la caída en contrataciones ha sido muy leve. Si comparamos esto con los servicios de streaming contratados que representan al 65% de la población activa, vemos que la competencia es brutal. Netflix repunta como la plataforma preferida, le sigue Disney+ y Amazon Prime Video.

En definitiva, las plataformas de streaming están cambiando la forma en que los argentinos ven televisión y películas, aunque no han desplazado la TV paga o lineal, han llegado para quedarse en los hogares. Como una opción más variada y económica, poco a poco ga