La caminata nocturna de Roberto García Moritán muy pegadito a Emily Ceco despertó rumores de affaire, y ante el fastidio que dejó trascender el exmarido de Pampita la exparticipante de Love is blind contó su verdad.

“Supuestamente soy el nuevo romance de Moritán. Quiero decir que no, nada que ver”, negó la modelo de movida.

Entonces explicó las citas: “Estábamos tratando de hacer algo en política, pero creo que no va a suceder. (...) Fui dos veces a su casa”.

Emily Ceco. (Foto: @cecoemily)

“Nunca le di un beso si quiera. Tengo chats en los que hasta él me dice ‘nunca nos dimos un beso’. No pasó nada y de mi parte no había intenciones... De Roberto no sé, ja, ja”, continuó.

Hasta que contó por qué fueron filmados caminando a la par: “Como él no tenía agua en la casa, fuimos a comprar agua con gas”.

Roberto García Moritán y Ana en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Como si fuera poco enfatizó entre risas: “Tampoco es un hombre que me parezca atractivo”.

Qué dijo Emily del enojo de Moritán

En cuanto a la molestia que dejó trascender el papá de Anita, la hija menor de Carolina Ardohain, Ceco fue vehemente: “Puede ser que esté enojado, pero no sé por qué será. No estábamos haciendo nada malo como para que se enoja. Si se enoja es tema de él”.

Emily Ceco. (Foto: @cecoemily)

Además, Emily Ceco expuso a Roberto García Moritán en medio de las versiones de que estaría teniendo un amor con Virginia Gallardo, la diputada nacional libertaria por Corrientes: “Según él estaba soltero, porque lo hemos charlado”.