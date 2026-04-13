En medio de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Virginia Gallardo, Roberto García Moritán decidió salir a aclarar la situación y no dejó lugar a dudas.

El exfuncionario habló en Infama y fue contundente al desmentir cualquier tipo de romance: “Nada que ver. Somos amigos, nada que ver”, lanzó, sin rodeos.

Lejos de alimentar las especulaciones, Moritán incluso se permitió un comentario que mezcló elogio y distancia: “Me gustaría que sea la gobernadora de Corrientes y no mucho más que eso”, dijo, marcando con claridad el tipo de vínculo que los une.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@robergmoritan) Por: Fabiana Lopez

Si bien destacó las cualidades de Gallardo, volvió a poner un freno a los rumores: “Es buenísima, pero nada que ver”, insistió.

Además, dejó en claro cuál es su presente sentimental tras su última relación: “Estoy soltero y tranquilo. Y quiero estar soltero un tiempo más”, aseguró, cerrando la puerta —al menos por ahora— a cualquier nueva historia de amor.

Foto: Instagram (@virchugallardo)

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ROBERTO GARCÍA MORITÁN REVELÓ QUÉ LE QUEDÓ PENDIENTE CON PAMPITA: “TODO FUE MUY RÁPIDO”

El escándalo por la separación entre Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain suma un nuevo capítulo. Esta vez, fue el político quien rompió el silencio y reconoció que quedó una charla clave pendiente tras la ruptura.

Todo se dio en La Mañana con Moria, cuando Moria Casán fue directo al hueso con una pregunta filosa: “¿Qué cosa no te perdonó Pampita todavía? ¿Una infidelidad, una mentira, un engaño?”, indagó en vivo.

Lejos de esquivar el tema, Moritán respondió con sinceridad y dejó en evidencia una deuda emocional entre ambos: “No tuvimos esa conversación todavía porque todo fue muy rápido. No hubo espacios, no fue una separación normal”.

Foto: Captura (eltrece)

Según explicó, el contexto fue determinante y jugó en contra de cualquier intento de diálogo: “Cuando me separé, todavía era ministro y Caro había pedido que sacara mis cosas (de su casa). Le pedí a mi hermano Francisco que se ocupara. Estaban las cámaras muy encima”.

En ese sentido, reflexionó sobre cómo influyó la exposición mediática en el desenlace del vínculo: “Las decisiones que uno toma cuando hay tanta presión y las emociones tan a flor de piel, a veces no son las más racionales”.

Así, el empresario dejó entrever que, más allá de los rumores y versiones que circularon, lo que realmente quedó pendiente con Pampita fue una conversación profunda que nunca llegó a darse.