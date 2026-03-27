Un inesperado cruce en las redes sociales puso en el centro de la escena a Roberto García Moritán y Pablo Duggan, tras los fuertes rumores que vinculan sentimentalmente al político con Virginia Gallardo.

Todo comenzó cuando Duggan se hizo eco de una nota que publicó la versión que circulaba sobre Virginia y Roberto, y escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Virginia salí de ahí”.

El comentario no pasó desapercibido para Moritán, quien salió al cruce con un mensaje lapidario y sin vueltas: “Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de cuarta, Pablito. ¿No te gusta la pareja? Contame”, expresó, despertando las dudas sobre su vínculo con Gallardo.

Foto: Captura de X (@pabloduggan) Por: Fabiana Lopez

La tensión escaló rápidamente y el intercambio se volvió viral, sumando aún más repercusión a las especulaciones que indicaban que el político habría iniciado un vínculo con la flamante diputada.

¡Tremendo!

Foto: Captura de X (@Robergmoritan) Por: Fabiana Lopez

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EL DESGARRADOR LAMENTO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE PAMPITA: “PERDÍ TODO”

A un año y medio de haber anunciado su separación, Roberto García Moritán decidió hablar a fondo del duro momento que atravesó tras el final de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su hija Anita.

Invitado al ciclo Cuentas Claras (Cronista Stream), Moritán reveló que aún hoy carga con el mote de “el exmarido de Pampita”, especialmente en redes sociales. Lejos de victimizarse, eligió responder con ironía: “Sí, a veces sí. Sobre todo en Twitter. El insulto promedio es ese”, expresó. Y redobló la apuesta con una reflexión filosa: “Pobre tipo que está del otro lado que no entendió nada. Qué miserable será su vida”.

Lejos del resentimiento, el empresario dio detalles de cómo recuerda su historia de amor con la modelo: “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo”, dijo. Además, destacó especialmente el rol de su hija: “Ana es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

Sin embargo, también admitió que el golpe fue profundo. “A veces sí (extraño esa familia). Pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos”, reflexionó. Y siguió: “Fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo. Todo”.

Al ser consultado sobre el alcance de esa pérdida, no dudó: “Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”, sentenció. Y se refirió al peso del escrutinio mediático: “Yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”.

Pampita (Foto: captura de redes sociales).

En cuanto al presente, Moritán dejó en claro que la prioridad absoluta es su hija y que el vínculo con Pampita se sostiene en buenos términos por ese motivo: “Tenemos una hija en común. Es mucho más importante que nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener nosotros? Es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante”, concluyó.

Roberto García Moritán: “Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”.

El 20 de septiembre de 2024, la entonces pareja confirmó públicamente la ruptura a través de redes sociales. Desde entonces, el divorcio se concretó, pero el vínculo entre ambos se mantuvo por un motivo clave: la crianza compartida de Anita, su hija en común.