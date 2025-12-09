Virginia Gallardo abrió un nuevo capítulo en su vida pública y no pasó desapercibida. Tras años de carrera mediática y participación en realities como el Bailando, la correntina debutó como diputada nacional y, fiel a su estilo, dejó titulares desde el minuto uno.

En su visita al programa de María Belén Ludueña, Gallardo contó cómo vivió su primera sesión en el Congreso. Y lo hizo con humor, picante y un sincericidio que sorprendió a todos.

“Mi vida no cambió tanto, ¿no me vieron en el Congreso el otro día? ¡Una fiesta era!”, dijo entre risas, asegurando que el clima del recinto no fue el que esperaba. Y agregó, en su paso por Tarde o Temprano: “Entré seria, me dije ‘Virginia, comprometete’. Estaba atenta y dejé el celular.”

Pero la sorpresa fue inmediata: “Entré y era grito acá, grito allá, ¡volaban cosas!”, describió, en referencia al caos que encontró en su primera sesión, donde –según explicó– estaban presentes todos los bloques y la oposición, generando un ambiente especialmente tenso.

Lejos de sentirse desubicada por su perfil mediático, aseguró todo lo contrario: “Pensé que iba a ser la que desentonara, y por el contrario: regia y espléndida”. Y ahí lanzó la frase que ya recorre las redes y los medios: “El Congreso es peor que el Bailando”, cerró, divertida.

Fue un momento de profundo dolor el que se vivió en la despedida de Thiago Correa, el niño de siete años que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un tiroteo entre un efectivo policial y un grupo de delincuentes, en la localidad de Ciudad Esperanza (en el partido de Villa del Sol).

Y en medio de la noticia que estaban cubriendo en Mujeres Argentinas, Virginia Gallardo no pudo evitar romper en llanto en vivo.

“No soy el eje central, pero estoy escuchando la realidad que nos toca. Obviamente soy mamá, pero quería decirle varias cosas que vine escuchando de lo que venimos hablando, a Marcos puntualmente”, comenzó diciendo la panelista del programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece, después de que hablara Marcos Gómez, el padre de Kim, la nena de 7 años que había sido asesinada en La Plata meses atrás.

“Realmente te felicito por tu fuerza. No me imagino estar viviendo esta situación y encima tener que salir a los medios a querer pedir justicia. Pero sí soy muy creyente. Y sí creo que, a veces, uno no elige ser guerrero en la vida de situaciones que no nos pertenecen”, agregó, totalmente quebrada y con lágrimas en los ojos.

Y cerró, a flor de piel: “Creo que, así como tu caso ha sido especial, esto ocurre todos los días, y es preguntarnos por qué sí y por qué otros no. Quizá Dios te pone en ese lugar para que puedas estar acá sentado y para que tu lucha sirva para algo. Para hacer visible la problemática que nos atraviesa y para que los políticos nos puedan escuchar. Y quizá esa es la misión que te tocó, lamentablemente, aunque no la hayas elegido”.