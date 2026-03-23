A un año y medio de haber anunciado su separación, Roberto García Moritán decidió hablar a fondo del duro momento que atravesó tras el final de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su hija Anita.

Invitado al ciclo Cuentas Claras (Cronista Stream), Moritán reveló que aún hoy carga con el mote de “el exmarido de Pampita”, especialmente en redes sociales. Lejos de victimizarse, eligió responder con ironía: “Sí, a veces sí. Sobre todo en Twitter. El insulto promedio es ese”, expresó. Y redobló la apuesta con una reflexión filosa: “Pobre tipo que está del otro lado que no entendió nada. Qué miserable será su vida”.

Lejos del resentimiento, el empresario dio detalles de cómo recuerda su historia de amor con la modelo: “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo”, dijo. Además, destacó especialmente el rol de su hija: “Ana es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

Sin embargo, también admitió que el golpe fue profundo. “A veces sí (extraño esa familia). Pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos”, reflexionó. Y siguió: “Fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo. Todo”.

Al ser consultado sobre el alcance de esa pérdida, no dudó: “Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”, sentenció. Y se refirió al peso del escrutinio mediático: “Yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”.

Pampita (Foto: captura de redes sociales).

En cuanto al presente, Moritán dejó en claro que la prioridad absoluta es su hija y que el vínculo con Pampita se sostiene en buenos términos por ese motivo: “Tenemos una hija en común. Es mucho más importante que nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener nosotros? Es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante”, concluyó.

El 20 de septiembre de 2024, la entonces pareja confirmó públicamente la ruptura a través de redes sociales. Desde entonces, el divorcio se concretó, pero el vínculo entre ambos se mantuvo por un motivo clave: la crianza compartida de Anita, su hija en común.

Roberto García Moritán: “Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”.

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EL DESCARGO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS EL VIDEO VIRAL DE SU HIJA ANA EN LANCHA Y SIN SALVAVIDAS

En las últimas horas, Roberto García Moritán quedó en el centro de la polémica luego de compartir en sus historias de Instagram una serie de videos donde se veía a Anita, la hija de 4 años que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain, viajando en una lancha en Miami sin chaleco salvavidas.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, mostraban a la pequeña —con traje de baño de manga larga— disfrutando del paseo acuático junto a sus hermanos Delfina y Santino. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos usuarios fue la ausencia de medidas de seguridad para la nena, lo que desató una catarata de mensajes preocupados por su bienestar.

Al advertir la repercusión negativa, el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires decidió eliminar los posteos y, horas más tarde, hacer un descargo público desde la misma red social: “A todos los que me recordaron con cariño la importancia de tomar todas las medidas de seguridad: ¡muchas gracias!”, comenzó escribiendo Moritán.

Foto: Captura de Instagram Stories (@robergmoritan) Por: Fabiana Lopez

Luego, explicó el contexto del video que generó la controversia: “Íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que correr riesgos innecesarios, usando siempre chaleco salvavidas”, agregó.

Roberto García Moritán: “Íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que correr riesgos innecesarios, usando siempre chaleco salvavidas”.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes manifestaron su preocupación: “Gracias por cuidar tanto a Anita”.