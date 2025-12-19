Roberto García Moritán hizo acompañó a Ana, su hija menor fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, en la muestra anual de ballet en la que la niña fue protagonista.

Pampita también estuvo presente, demostrando una vez más el apoyo incondicional de ambos padres en los momentos importantes de la vida de su hija.

El evento se llevó a cabo en el emblemático teatro El Nacional y fue el propio García Moritán quien compartió la emoción en sus redes sociales. Desde su cuenta oficial de Instagram (@robergmoritan), publicó un carrusel de imágenes que retratan distintos instantes de la velada familiar.

“Excepcional muestra anual de ballet de Ana”, escribió el empresario, dejando en claro el orgullo que siente por la pequeña.

Anita García Moritán tuvo su muestra de danza: las hermosas fotos | Créditos: Instagram @robertogmoritan

En la foto principal de la publicación se lo puede ver sonriente junto a Ana, quien lució un delicado vestido rosado de tela brillante, con mangas cortas, un detalle dorado en el cuello y una franja frontal en el mismo tono.

El conjunto se completó con un clásico tutú de tul que le aportó un aire aún más encantador. Para la ocasión, Roberto optó por un look formal y sobrio, compuesto por un traje negro combinado con una camisa celeste, ideal para una noche especial.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN ACOMPAÑÓ A ANITA EN LA MUESTRA DE BALLET

Visiblemente conmovido, el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires cerró el posteo con una frase que sintetiza su emoción: “No puedo estar más muerto de amor”.

El mensaje fue leído por muchos como una muestra del fuerte vínculo que mantiene con su hija de apenas cuatro años y del orgullo por sus primeros pasos en el mundo artístico, una faceta que claramente remite al talento y la sensibilidad de Pampita.

La muestra también reunió a otros miembros de la familia. Delfina y Santino, los hijos mayores de García Moritán, y Bautista Vicuña, uno de los hijos adolescentes que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña, estuvieron presentes para alentar a Ana. En una de las imágenes, Roberto los fotografió juntos desde las butacas del teatro, reflejando la unión y el clima de armonía que rodea a la niña.