Pampita y Ana García Moritán vivieron una tarde inolvidable de mucho juego, fotos y amigos y desde Ciudad te mostramos cada momento compartido y sus looks elegidos para esta ocasión.

La empresaria y modelo se prepara para la previa de las fiestas junto a su hija menor y ya son tendencia por sus atuendos. Ella de total white con cinturón y zapatos negros para romper y completar su atuendo, un look ideal para fin de año.

En el caso de la nena que tuvo con Roberto García Moritán, lució un vestido corte princesa en rosa viejo con lentejuelas y falda al vuelo, súper elegante. Ambas coincidieron en sus peinados, con el pelo totalmente recogido, ideal para la tarde de juegos.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE PAMPITA Y ANA GARCÍA MORITÁN

Pampita brilló con su look (Foto: Movilpress).

Pampita y Ana brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Pampita y Ana brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Pampita, Ana, Agustina Casanova y su hija brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Pampita y Ana brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Ana brilló con su look (Foto: Movilpress).

Pampita y Ana brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Pampita y Ana brillaron con sus looks (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.