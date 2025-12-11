Para Carolina “Pampita” Ardohain, la decoración y el estilo de vida son una pasión. Su búsqueda de la sofisticación y la armonía se traslada ahora al sector del retail con el lanzamiento de su colección “DeSillas by Pampita”. Esta nueva línea, que promete ser el suceso más importante del sector en los últimos años, es el resultado de una alianza histórica con DeSillas, el minorista de muebles y sillas más grande de Argentina.

Pampita siempre estuvo ligada a la decoración y al diseño. Cuando DeSillas le acercó la propuesta de hacer una línea propia, fue un sueño hecho realidad, y su principal motivación fue que la gente de todo el país pudiera tener algo de su colección en su casa. Con más de 5.000 productos exclusivos , la colección es el resultado de una curaduría exhaustiva y personal de la propia Pampita.

La modelo y conductora tuvo libertad absoluta en la selección, eligiendo para cada pieza el color, la forma, y el acabado, sea mate o brillante. La colección abarca objetos de decoración para todos los ambientes, incluyendo el baño y la cocina, permitiendo a los clientes cambiar su casa completamente.

Al describir la línea, Pampita enfatizó la durabilidad y el valor de los productos. En lugar de ofrecer artículos sujetos a modas pasajeras, la colección está diseñada para que sus piezas acompañen al cliente en muchos momentos especiales. Respecto a su accesibilidad, lo “lindo” es poder encontrar todo en un lugar y no sentir que el precio está por encima de lo que uno se imagina.

DeSillas ha reforzado este compromiso ofreciendo facilidades como 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país. El lanzamiento oficial se realizó el 5 de diciembre de 2025, en el exclusivo Café Havanna de DeSillas, convocando a prensa y celebridades para conocer en detalle esta colección que combina calidad superior, elegancia contemporánea y las últimas tendencias globales.