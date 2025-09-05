Pampita suele compartir su día a día en redes sociales, con una mixtura entre sus trabajos y su vida personal. Esta vez, mostró a Anita García Moritán en sus clases de ballet.

En el video se ve a la hija que tuvo con Roberto García Moritán. La niña toma clases en Twins Tap Dance y fue justamente la cuenta de la escuela la que publicó el contenido.

En las imágenes se aprecia cómo una profesora ayuda a las chicas a elongar y a adoptar diferentes posturas tomadas de las barras laterales, con el espejo como aliado.

¿VICUÑA ENAMORADO DE PAMPITA? LA REACCIÓN DE ESPASANDÍN

En redes sociales, Anita Espasandín publicó una serie de imágenes junto con Benjamín Vicuña y una usuaria escribió: “A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo. Se siguen amando, estoy segura que más adelante vuelven y se casan”.

Foto: @anita.espasandin

Por eso, la modelo salió al cruce: “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto”.