Pochi de Gossipeame contó en Puro Show que Pampita le habría hecho un pedido contundente a Cochito López, el piloto de automovilismo con el que se la vinculó mientras estuvo separada de Martín Pepa, tras la reconciliación.

“Ella le habría pedido a él que niegue todo por una cuestión de que no quiere tener problemas con Martín Pepa”, reveló la panelista y Pampito aprovechó para hacerle una consulta a Angie Balbiani, amiga de la modelo.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

“¿Pero le alcanzó que él lo haya negado también?”, indagó el conductor y Balbiani evitó contestar con humor: “¿Qué? No escucho”. En el ida y vuelta, Pochi analizó picante: “Fue al country del pibe y tenía el registro vencido, si vos no queres que no se sepa, vas en un taxi”.

ASÍ HABLÓ COCHITO LÓPEZ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON PAMPITA

Mientras Pampita estuvo separada de Martín Pepa, se la vinculó amorosamente con el piloto Cochito López, con quien se habría encontrado en su casa de country, hecho de la conductora de Los 8 Escalones negó, y ahora también él en diálogo con Puro Show.

Cochito López habló de Pampita (Foto: captura de eltrece).

“Ya declaró Pampita, ya contó todo, lo vi, se hizo viral tema. Si ella ya dijo todo, ¿por qué van a dudar de su palabra? Si ella lo desmintió hay que creerle, yo digo lo mismo que dice ella, claramente, la conozco por amigos en común", dijo en el ida y vuelta con el programa de eltrece.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.