Pampita fue consultada por la exposición de su hija Anita García Moritán en las redes sociales desde el día que nació.

La niña tiene 3 años y posee una cuenta de Instagram con miles de seguidores. Por supuesto, administrada por su mamá.

A sabiendas de que es una menor y de los riesgos que puede ocasionar visibilizarla, Pampita explicó por qué le creó una red social a su hija.

POR QUÉ PAMPITA LE CREÓ UN INSTAGRAM A SU HIJA ANITA NI BIEN NACIÓ

“Le mandaban regalos de todo el país y yo no quería hacer publicidad de todo lo que me mandaban para ella y no sabía cómo agradecerlo. Entonces dije ‘le voy a abrir un Instagram a Anita’”, comenzó diciendo la modelo y conductora en nota con Desayuno Americano.

Y continuó: “No mencionamos a las marcas porque no es una publicidad, pero ellos ya están felices con verle las cosas puestas y lo pueden replicar en sus redes también. La foto les sirve”.

Tanto Pampita como Anita cosechan el amor del público y este fue otro de los motivos por los cuales Carolina Ardohain le abrió un perfil a su niña. “A Anita la quiere mucha gente y siempre están esperando una foto de ella. Estoy subiendo una al mes, prácticamente”, comentó.

Y cerró con contundencia: “Esto está consensuado con Robert, sino no lo haría. Soy súper cuidadosa. Ella es muy chiquita y hay que cuidar se inocencia. El día que diga ‘mamá, no quiero salir más’. No sale más”.

