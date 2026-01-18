Después de un 2025 marcado por cambios drásticos en su vida personal y profesional, Roberto García Moritán dio un giro inesperado en su carrera: se sumó como panelista de televisión en el clásico programa “Polémica en el bar” de América TV.

El anuncio lo hizo el propio Moritán a través de sus redes sociales, donde reconoció que la propuesta lo tomó por sorpresa y que no está del todo seguro de que sea el formato ideal para él.

Un trabajo “a prueba” por un mes

“Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar arrancando en la mesa de Polémica en el bar”, confesó el empresario en un video.

El debut de García Moritán se produjo este jueves 15 de enero. Según detalló, participará en cuatro programas durante enero y otros cuatro en febrero, lo que le permitirá evaluar si este nuevo camino es para él o si finalmente confirma sus sospechas iniciales.

“Vemos, si estamos contentos, seguimos, y si no, no”, aseguró con honestidad, dejando claro que no se trata de un compromiso a largo plazo sino de una experiencia para explorar.

Foto: captura de pantalla de América, Lape Club Social.

De la política al streaming, y ahora a la TV

El último año fue de profunda transformación para Roberto García Moritán. Tras su paso por la política como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires hasta octubre de 2024, el empresario buscó nuevos horizontes.

“El año pasado fue un año de transición, donde arranqué con un montón de cosas nuevas, nuevas tecnologías y un programa de stream”, explicó en referencia a su participación en Laca Stream, donde abordó temas políticos y de actualidad.

Ese acercamiento al mundo de los medios parece haberle abierto la puerta a la televisión tradicional, aunque él mismo admite que es un terreno desconocido para su perfil.

La filosofía del cambio

Con una actitud positiva y abierta, Moritán reflexionó sobre su decisión: “Bueno, estoy contento porque hay que probar y animarse y de eso se trata de la vida, de vivir experiencias distintas”.

Para el ex funcionario, este 2026 representa la oportunidad de explorar facetas que nunca había considerado. “Me animé a una experiencia nueva, un trabajo distinto”, reconoció, en una clara muestra de disposición al cambio.