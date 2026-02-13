En las últimas horas trascendió que Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia, poco tiempo después de su separación de Griselda Siciliani, a quien le fue infiel.

Según se informó Pepe Ochoa en LAM, el actor habría tomado la decisión en medio de un momento personal sensible que afectó su salud mental y emocional.

Luciano Castro y Griselda Siciliani | Crédito: Instagram @griseldasiciliani

La situación inevitablemente recordó el caso de Roberto García Moritán, quien también se internó en una clínica de rehabilitación tras atravesar su separación de Pampita.

El empresario nunca asumió haberle sido infiel a su esposa, pero los rumores sonaron fuerte.

En aquel momento, García Moritán explicó públicamente que necesitaba priorizar su bienestar y enfocarse en su salud física, mental y emocional.

Foto: Movilpress.

MÁS PUNTOS EN COMÚN ENTRE LUCIANO CASTRO Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Si bien los contextos y las circunstancias son distintos, ambos casos tienen un punto en común: la decisión de frenar y buscar contención profesional luego de una ruptura sentimental de alto perfil. En los dos escenarios, la exposición mediática y el desgaste personal quedaron en el centro de la escena.

En tiempos donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda pública, tanto Castro como García Moritán optaron por correrse del ruido y priorizarse, en momentos atravesados por cambios profundos en sus vidas personales.